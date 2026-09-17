Trčali smo s zatvorenicima: 'U zatvoru ili ćete doći sebi ili nećete, nema treće opcije'

Kiša nije pokvarila raspoloženje sudionicima treće utrke “Yellow Ribbon Run” pod nazivom “Trčanjem protiv predrasuda”, kojih je na zagrebačkom Bundeku bilo oko 250, a među trkačima bila sam i ja. Ova utrka je jedinstvena jer u njoj sudjeluju kako zatvorenici i osuđenici u probaciji, tako i ljudi iz sustava, pravosudni policajci i zaposlenici kaznenih tijela, službenici probacijskih ureda, suci, predstavnici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, predstavnici Ureda pravobraniteljica za djecu i osobe s invaliditetom, veleposlanstava, sportaši, članovi akademske zajednice...

Zagreb: Utrka "Yellow Ribbon Run" | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Dok trčite uz taktove "Zeniceblues" od Zabranjenog pušenja ne znate i ne možete znati tko je osoba koja trči kraj vas. Nije važno tko je trkač ili trkačica, na kojoj je funkciji ni s koje strane brave se nalazi, svi ravnopravno sudjeluju i sve nas vodi samo jedna misao - stići na cilj. Pred sam ulazak u cilj mimoišla sam se s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom, koji je utrku započeo gurajući dječaka s invaliditetom u posebnim kolicima. Podržao me palcem gore, a ja sam na isti način uzvratila.

Bile su dvije utrke, a dulja je bila dužine pet kilometara. Nakon dolaska na cilj trkače je čekala okrjepa: grah s kobasicom i štrukli. Upoznala sam tamo i jednu djelatnicu Ureda pravobraniteljice za djecu. Kaže mi da je ovo već drugi puta da sudjeluje u Yellow Ribbon Run utrci. Inače aktivno trči te često sudjeluje u trailovima.

Ured pravobraniteljice za djecu angažiran je vezano uz podizanje svijesti o roditeljstvu iza rešetaka. U siječnju ove godine u Kaznionici u Lepoglavi predstavili su publikaciju "Tata u zatvoru - mama u zatvoru", čiji je cilj senzibilizirati javnost o specifičnom položaju djece zatvorenika te im pružiti sustavnu podršku kroz jačanje obiteljskih veza.

Utrku su dolaskom podržali brojni poznati iz sporta i javnog života, a među njima boksač Stjepan Božić, čiji je Zagrebački boksački klub s Ministarstvom pravosuđa suorganizator utrke, triatlonka Željka Šaban Miličić, bivši skijaš Ivica Kostelić, veslač Martin Sinković, vaterpolist Josip Pavić, bivši nogometaši Stipe Pletikosa, Zvonimir Boban i Goran Vlaović, glumac Tarik Filipović...

Zagreb: Utrka "Yellow Ribbon Run" | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- U zatvoru ili ćete doći sebi ili nećete, nema treće opcije. To sve ovisi o tome kakva je netko osoba. Neke će zatvor promijeniti, a neke ne - kaže nam mladić koji izdržava kaznu u Kaznionici u Glini. U zatvoru se, kaže, opametio i ne misli se više vraćati nakon što izađe na slobodu što bi trebalo biti za oko godinu dana. Ima plan čime će se baviti, čeka ga zaručnica i nada se da će se ubrzo nakon izlaska i oženiti.

Drugi zatvorenik iz Kaznionice u Lepoglavi smatra da još možda i veći teret od samih zatvorenika snose njihove obitelji.

- Mislim da obitelji zatvorenika čak i više pate od zatvorenika. Obiteljski odnosi se održavaju, ali su uvelike narušeni zbog naše odsutnosti i nemogućnosti utjecanja i djelovanja na neke stvari. Znamo svi da je sustav opterećen, ali moram pohvaliti da se ljudi zbilja trude i rade da bi nam što više pomogli u povratku i resocijalizaciji. I njima je drago da imamo kontakt s obitelji - govori drugi zatvorenik, koji ima sreću da ga, nakon izlaska, čeka posao.

24sata Zagreb: Novinarka 24sata na utrci Yellow Ribbon Run | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan rekao je da je važno poslati poruku da osobe koje su pogriješile u životu, nakon što odsluže svoju kaznu i vrate se u društvo, ne bi trebale godinama nositi stigmu zbog svoje prošlosti.

- Ovo nije samo pitanje osoba lišenih slobode, odnosno zatvorenika, već i njihovih obitelji i djece koji, nažalost, često zajedno s njima nose tu stigmu. Upravo zato važno je raditi na rehabilitaciji i resocijalizaciji tih osoba te ih što bolje pripremiti za normalan život koji slijedi nakon izdržavanja kazne - kazao je Habijan.

S time se slaže i boksač Stjepan Božić, nekadašnji svjetski prvak u supersrednjoj kategoriji.

- Želimo osvijestiti društvo da i osobe lišene slobode koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora jednog dana će izdržati kaznu. Da li će izaći bolji ili lošiji? Trebamo raditi na tome da izađu bolji i zato im treba naša podrška - odlučan je Božić.