Obavijesti

News

Komentari 22
ANKETA

Treba li ukinuti obveznu HRT pristojbu? Dajte svoj glas!

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: 1 min
Treba li ukinuti obveznu HRT pristojbu? Dajte svoj glas!
Hrvatska radiotelevizija | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

"Mjesečna pristojba državna je potpora koju su obvezni plaćati svi vlasnici ili posjednici prijamnika (radija, televizora ili kojega drugoga uređaja) u Republici Hrvatskoj", stoji na stranicama HRT-a...

Slovenci su za vikend glasali na četiri referenduma, a rezultati jednog nevjerojatno su tijesni... Najnoviji neslužbeni rezultati slovenskog referenduma o ukidanju RTV pristojbe, objavljeni u ponedjeljak ujutro, pokazuju da se ishod promijenio i da birači nisu podržali njezino ukidanje, objavila je Slovenska tiskovna agencija STA. 

Riječ je o jednom od četiri referenduma na kojima su u nedjelju glasali slovenski glasači.

ČETIRI REFERENDUMA Slovenci su na referendumu glasali o ukidanju RTV pristojbe. Rezultat nevjerojatno tijesan...
Slovenci su na referendumu glasali o ukidanju RTV pristojbe. Rezultat nevjerojatno tijesan...

Kako je Državno izborno povjerenstvo objavilo na svojim mrežnim stranicama, 50,04 posto do sada prebrojanih glasova je protiv ukidanja RTV pristojbe, dok je 49,96 posto za njezino ukidanje. Rezultati još nisu konačni.

Nakon prebrojanih 99,98 posto glasačkih listića, za ukidanje RTV pristojbe glasalo je 461.073 birača s pravom glasa, dok je protiv glasalo 461.765. Razlika je samo 692 glasa.

'PRIČEKAJMO NOVI ZAKON' Urša Raukar Gamulin: Tražimo odgodu izbora ravnatelja HRT-a, HDZ još traži 'svog dečka'...
Urša Raukar Gamulin: Tražimo odgodu izbora ravnatelja HRT-a, HDZ još traži 'svog dečka'...

Čini se da će o konačnom rezultatu odlučiti glasovi poslani poštom. Županijska izborna povjerenstva prebrojat će glasačke listiće koji su poštom stigli iz Slovenije danas nakon 12 sati, a 19. listopada utvrdit će i rezultate glasova pristiglih iz inozemstva.

Do ranih jutarnjih sati rezultati konzultativnog referenduma pokazivali su da je više birača glasalo za ukidanje RTV pretplate, ali onda je došlo do preokreta.

Što je HRT pristojba?

- Mjesečna pristojba državna je potpora koju su obvezni plaćati svi vlasnici ili posjednici prijamnika (radija, televizora ili kojega drugoga uređaja) u Republici Hrvatskoj u cilju osiguravanja sredstava za rad javnoga medijskoga servisa te financiranje Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija i rada Hrvatskoga audiovizualnog centra (HAVC). Visina mjesečne pristojbe može iznositi najviše 1,5 % prosječne neto mjesečne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Visinu mjesečne pristojbe, prema zakonskome okviru koji je na snazi, za svaku godinu svojom odlukom utvrđuje Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije uz prethodno odobrenje Vijeća za elektroničke medije (VEM). Visina mjesečne pristojbe nije se mijenjala od 2012. godine te iznosi 10,62 eura mjesečno - stoji na stranicama HRT-a.

A što kažete, treba li u Hrvatskoj ukinuti obaveznu HRT pretplatu?

Treba li ukinuti obveznu HRT pretplatu?

ODGOVORI
Vidi rezultate

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 22
BANKE POOŠTRILE UVJETE Kako do stambenog kredita? S 1540 € plaće teško! Donosimo detalje
CIJENE I DALJE RASTU

BANKE POOŠTRILE UVJETE Kako do stambenog kredita? S 1540 € plaće teško! Donosimo detalje

Ono što se u javnosti često pita jest - ako imam prosječnu plaću koliko godina moram raditi da bih kupio prosječni stan u Hrvatskoj...
Kako su Šincek i Dodić htjeli 'izraditi' Petra Pripuza: 'Složit ću ga ja, sad ga navučemo...'
PRLJAVA OTPADNA IGRA

Kako su Šincek i Dodić htjeli 'izraditi' Petra Pripuza: 'Složit ću ga ja, sad ga navučemo...'

Mogao je biti milijarder, umjesto toga, nad glavom mu 'visi' desetak godina zatvora. I to nije sve, iz pohlepe su išli prevariti i poduzetnika Petra Pripuza jer im nije bilo dovoljno koliko plaća po toni otpada
Vlasnik firme u kojoj radi čovjek koji je tukao psa na balkonu: 'Nemam mu pravo dati otkaz'
DRAMA IZ ZAGREBA

Vlasnik firme u kojoj radi čovjek koji je tukao psa na balkonu: 'Nemam mu pravo dati otkaz'

Mi stalno pričamo, on je pristojan čovjek, kaže da je samo jednom udario psa. Kad sam mu spomenuo otkaz, rekao je da će uzeti odvjetnika i da će se braniti, kaže Damir Protić iz tvrtke Pacijent za sanitetski prijevoz

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026