Treba li ukinuti obveznu HRT pristojbu? Dajte svoj glas!

Slovenci su za vikend glasali na četiri referenduma, a rezultati jednog nevjerojatno su tijesni... Najnoviji neslužbeni rezultati slovenskog referenduma o ukidanju RTV pristojbe, objavljeni u ponedjeljak ujutro, pokazuju da se ishod promijenio i da birači nisu podržali njezino ukidanje, objavila je Slovenska tiskovna agencija STA.

Riječ je o jednom od četiri referenduma na kojima su u nedjelju glasali slovenski glasači.

Kako je Državno izborno povjerenstvo objavilo na svojim mrežnim stranicama, 50,04 posto do sada prebrojanih glasova je protiv ukidanja RTV pristojbe, dok je 49,96 posto za njezino ukidanje. Rezultati još nisu konačni.

Nakon prebrojanih 99,98 posto glasačkih listića, za ukidanje RTV pristojbe glasalo je 461.073 birača s pravom glasa, dok je protiv glasalo 461.765. Razlika je samo 692 glasa.

Čini se da će o konačnom rezultatu odlučiti glasovi poslani poštom. Županijska izborna povjerenstva prebrojat će glasačke listiće koji su poštom stigli iz Slovenije danas nakon 12 sati, a 19. listopada utvrdit će i rezultate glasova pristiglih iz inozemstva.

Do ranih jutarnjih sati rezultati konzultativnog referenduma pokazivali su da je više birača glasalo za ukidanje RTV pretplate, ali onda je došlo do preokreta.

Što je HRT pristojba?

- Mjesečna pristojba državna je potpora koju su obvezni plaćati svi vlasnici ili posjednici prijamnika (radija, televizora ili kojega drugoga uređaja) u Republici Hrvatskoj u cilju osiguravanja sredstava za rad javnoga medijskoga servisa te financiranje Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija i rada Hrvatskoga audiovizualnog centra (HAVC). Visina mjesečne pristojbe može iznositi najviše 1,5 % prosječne neto mjesečne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Visinu mjesečne pristojbe, prema zakonskome okviru koji je na snazi, za svaku godinu svojom odlukom utvrđuje Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije uz prethodno odobrenje Vijeća za elektroničke medije (VEM). Visina mjesečne pristojbe nije se mijenjala od 2012. godine te iznosi 10,62 eura mjesečno - stoji na stranicama HRT-a.

A što kažete, treba li u Hrvatskoj ukinuti obaveznu HRT pretplatu?