Četiri godine Rusija ratuje u Ukrajini, 12 ako se računaju 'mali zeleni' koji su 27. veljače 2014. upali na Krim. Epilog agresije je 20 posto Ukrajine pod kontrolom Rusije i 214.000 mrtvih vojnika.

Rusija je 23. ožujka pokrenula proljetnu ofenzivu usmjerenu na ukrajinski pojas utvrda u Donjeckoj oblasti. Ova obrambena linija oslanja se na ključne gradove, uključujući Slovjansk i Kramatorsk, te ostaje središnji dio istočne obrane Ukrajine.

U jeku ofenzive stigla je kritika ruskog ratnog napora i zapovjedništva od bivšeg načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije i prvog zamjenika ministra obrane od 2004. do 2008, Jurija Balujevskog, piše Express.

Rekao je da je došlo vrijeme da Putin “počne stvarno ratovati”, zahtijevajući to dok se razilazio s diktatorom. “Rusija je prva razvila hipersonično oružje”, rekao je Balujevski u govoru pred ruskom Javnom komorom.

“A što smo učinili? Išli smo okolo i na svakom uglu vikali: ‘Imamo oružje kakvo nijedna zemlja nema i neće ga uskoro imati.’” Rugao se Putinu: “Ali to našu zemlju nije učinilo sigurnijom.”

79-godišnji Balujevski umirovljeni armijski general, koji je od 2004. do 2008. bio načelnik ruskog Glavnog stožera optužio je Putina da nije odgovorio na konkretne ukrajinske napade, jedan na diktatorove kremaljske apartmane 2023., a drugi na zrakoplove AWACS.

- U jednom od naših govora govorili smo o crvenim linijama, ali koliko te linije još mogu postati ‘crvenije’? Ne znam što ste vi osjećali kad je ukrajinski dron sletio na kupolu zgrade u kojoj se nalazi vrhovni zapovjednik. Da i ne govorim o tome kada su ti dronovi pogađali naše zrakoplove za rano upozoravanje dugog dometa. Kada su ti dronovi pogađali naše objekte, stalno sam čekao... pa kada - požalio se.

Napad veteranskog zapovjednika dolazi usred rijetkog vala kritika, u trenutku kada postoje znakovi da Putinov ratni napor posustaje, dok Ukrajina obuzdava ruska napredovanja na bojišnici i znatno snažnije pogađa ciljeve duboko na teritoriju pod kontrolom Kremlja.

Kritičari uključuju proratne blogere i glamurozne influencere.

- Kada ćemo početi stvarno ratovati? Ili je Rusija jaka, ili je uopće neće biti... Naši ‘partneri’ na Zapadu... izravno nam poručuju: možda ćete izdržati do 2027., ali 2028. ćemo sigurno krenuti na vas - rekao je.

Balujevski, poznat po ranom zagovaranju preventivnih nuklearnih udara ako Rusija procijeni da se suočava s egzistencijalnim prijetnjama rekao je: “Što bismo trebali učiniti?

“Što da učinimo u ovoj situaciji?” Nastaviti Specijalnu vojnu operaciju [protiv Ukrajine] još nekoliko godina kao rat iscrpljivanja?

“A koga točno mislimo iscrpiti?

“Cijelu Europu? Cijeli NATO, zajedno s Japanom i svima ostalima koji su im se pridružili? A što je s nama samima?”