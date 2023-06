Tri mjeseca nakon 'Otvorenog' gradonačelnik Pule tuži Vedrana Strukara: 'Traži 30.000 kuna'

PR stručnjaku Vedranu Strukaru tri mjeseca nakon debate u Otvorenom na HRT-u pulski gradonačelnik Filip Zoričić poslalo je prijedlog za izvansudskom nagodbom kojim traži isplatu od 30.000 kuna (cca 4000 eura) navodeći kako trpi duševnu bol od spomenute emisije. Prema dopisu Zoričićeve odvjetnice Marijete Pavlović, Strukar je u javnoj debati konstatirao da je Zoričić zabranom koncerata narodne glazbe u Puli zapravo u predizbornoj kampanji jer ima ambicije na nacionalnoj razini, da je njegova sklonost zabranjivanju dugog vijeka, da je u pulskoj gimnaziji skidao hrvatske grbove iz učionica i na ista mjesta stavljao raspela "jer je smatrao da raspela moraju biti edukativna norma u pulskoj gimnaziji".

- Svašta sam ja još rekao u toj istoj tv raspravi, gospodin Zoričić je u svakom trenutku mogao reagirati da je htio i demantirati gore spomenute navode, a nije. Usred emisije je javno rekao da se on povlači jer da sam ja sve rekao. Također, ovo je samo mali isječak cijele rasprave iz naše debate, na koju se on uopće ne osvrće. Da ne kažem kako me čudi što njegova odvjetnica spominje napisani tekst, ispada kao da sam nešto negdje napisao, a ne uživo raspravljao sa Zoričićem pred tv kamerama. Uglavnom, iza svake rečenice i navoda koju sam kazao u emisiji "Otvoreno" u potpunosti stojim i uopće se ne plašim niti strahujem od njegovih tužbi. Sve što sam rekao javno je dostupna istina.

No, vrlo bih rado istaknuo da u 30 godina medijskog djelovanja nikad u životu nisam primio ovakvo pismo koje je, po mojoj procjeni, zapravo prikrivena iznuda. Iznuđuješ 30.000 kuna zato što si loše prošao u javnoj raspravi, šalješ broj računa na koji da ti se plati, a ako ti se ne plati, prijetiš tužbama. Onda me valjda tužiš odmah i čekaš pravomoćnu presudu da se vidi tko je u pravu. Ovaj njegov novi potez, po mom vrijednosnom sudu, samo potvrđuje i dalje status koji pulski gradonačelnik danas uživa u javnosti. Naravno, u slučaju da se ikad susretnemo na sudu, ili u nekom drugom medijskom duelu, s najvećim zadovoljstvom ću se odazvati jer, ponavljam, stojim iza svake izrečene tvrdnje i radujem se novoj debati, kazao nam je PR stručnjak Vedran Strukar komentirajući pismo u kojem ga pulski gradonačelnik izravno traži novac da se oporavi od duševnih boli -piše Strukar.

U prijavi štete i prijedlogu za izvansudsku nagodbu potpisana odvjetnica Marijeta Pavlović između ostalog navodi: "Vedran Strukar je konstatirao u svojim izjavama da je ovdje oštećeni (opa Filip Zoričić) već u predizbornoj kampanji, jer isti ima ambicije na nacionalnoj razini, dakle ambicije za Sabor da je sve napravljeno kako bi "sebe popularizirao na nacionalnoj osnovi", da je njegova sklonost zabranjivanja dugog vijeka, da je pulskoj Gimnaziji mijenjao razne slike odnosno grbove stavljajući na ta mjesta raspela "jer je smatrao da raspela moraju biti edukativna norma u Pulskoj gimnaziji". Time je, smatra Pavlović, doveden u pitanje gradonačelnikov ugled, čast, poštenje i dostojanstvo.

Zvali smo gradonačelnika Filipa Zoričića te mu poslali pitanja kako bismo objavili i njegovu stranu priče no ljubazno nas je uputio na odvjetnika Krešimira Škaricu zamolivši da ga kontaktiramo u subotu iza 15 sati.

Koliko je novaca dovoljno da se ukloni duševna bol na pravni način pojasnio nam je ugledni odvjetnik Veljko Miljević. Kroz njegov ured u višedesetljetnom stažu prošla velika većina povrijeđenih estradnjaka i političara nakon medijskih objava.

- Iznos koji spominjete je u skladu s onime što se danas potražuje za ovakvu vrstu tužbe. To je ništa u usporedbi koliko se nekada tražilo. Primjerice kolega Željko Olujić kao odvjetnik Nevenke Tuđman 90-tih je tražio za duševne boli koje su joj nanijete milijun tadašnjih njemačkih maraka. To nam je svima bio orijentir. S godinama je taj iznos padao na pola milijuna maraka, pa s 300 na 200 tisuća maraka da bi se u zadnjih deset godina ti iznosi sveli na 100.000 kuna, a na kraju bi sud presudio prosječno na 25.000 kuna. Jedan od mojih klijenata koje sam branio zbog povrede prava osobnosti, tako se danas nazivaju duševne boli, bio je nekadašnji glavni državni inspektor Branko Jordanić. On nije tražio novčanu naknadu već samo ispravak i dočekao je presudu i pravo na ispravak 10 godina kasnije. No to je Jordanić, većina traži novčanu naknadu - pojasnio je Miljević.

Na pitanje koliko su duševne boli dokazive kaže: "Ključno je što je navedeno u tužbi. Ako netko samo opisuje da je povrijeđen, ostavlja dojam da bi ovce i novce pa to neće proći. No ako zbog toga što je o njima rečeno ne mogu spavati pa ih je toliko pogodilo da i mokre u krevet onda ih se šalje psihijatru. Ako psihijatar potvrdi da je to povezano, sud obično presuđuje na stranu tužitelja."

Miljević ujedno ističe kako po Zakonu o medijima pa onda i elektroničkim medijima zahtjev za ispravkom se treba tražiti odmah.

- Ako je u pitanju neka televizijska emisija, ispravak se traži odmah pri sljedećem emitiranju, ne čeka se da prođu mjeseci – zaključio je.