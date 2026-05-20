UGAŠENI MLADI ŽIVOTI

Tri mladića ubili su nasilnici iz našeg društva! 'Naše sinove ništa ne može vratiti, to je bol'

Piše Snježana Krnetić, Bojana Mrvoš,
Tri mladića istog imena - Luku Milovca, Luku Bančića i Luku Ritza - povezuje i užasna, ista tragična sudbina. Svu trojicu ubili su nasilnici bez povoda. Na okupljanju za maturanta bili su i roditelji Luke Bančića...

Obitelji Luke Milovca izražavamo iskrenu sućut. Znamo kako im je i kako će im biti u budućnosti, znamo koliki je to gubitak i koliko je teško s njim živjeti, kaže za 24sata Toni Bančić, otac Luke Bančića, 22-godišnjeg mladića iz čista mira ubijenog nožem na ulici u Splitu u veljači 2024. godine.

- Našega Luku, kao ni Luku Milovca niti Luku Ritza nitko i ništa ne može vratiti, a ubojice će se opet šetati gradom. Pravosuđe nam je presporo i preblago, nužno je uvesti kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti pomilovanja - kaže otac Toni, koji je sa suprugom bio na zadarskome mirnom prosvjedu "19 minuta za 19 godina Lukina života" u utorak u Zadru.

Prazan Drniš danas na posljednjem ispraćaju ubijenog mladića Luke Milovca | Video: 24sata/Duško Jaramaz/PIXSELL

- Svatko treba odgovarati za svoje zločine i biti adekvatno kažnjen, jer mladi ljudi gube živote od ubojica koji su već ranije ubili i koji zločin mogu ponoviti. Bio sam u Domovinskom ratu, i to prošao, ali danas vidim da je agresije iz godine u godinu sve više, sve je gore, mladi gube živote - potreseno će Bančić.

Statistika pokazuje, dodaje, da smo sigurna zemlja, no u stvarnosti to nije tako.

- Među nama živi tko zna koliko potencijalnih ubojica, a žrtva može biti bilo tko, bilo čije dijete, mogu biti ja, svi - kaže otac Luke Bančića.

Drnišani organiziraju okupljanje za Luku: 'Sustav je zakazao. Tražimo promjene zakona...'

Nasilje se, smatra, može i mora prevenirati višim kaznama za počinitelje, adekvatnima brutalnosti zločina.

- Ja sam majka ubijenog Luke Bančića iz Splita i tu je otac Toni, žao mi je da se još jedna ovakva tragedija dogodila, jedan mladi život, i još jedan Luka, prekrasno dijete, kupili su mu odijelo za maturalno večer, a sad ga pokapaju u tome. Majka je majka, i želim zagrliti tu majku - rekla je na mirnom prosvjedu u Zadru majka Luke Bančića.

Tri mladića istog imena - Luku Milovca, Luku Bančića i Luku Ritza - povezuje i užasna, ista tragična sudbina. Ubojica Luke Milovca uhićen je 30 sati nakon što je hladnokrvno ubio mladića koji mu je dostavio pizzu, kako bi zaradio džeparac. Lukin ubojica Kristijan Aleksić i ranije je osuđivan zbog ubojstva, osuđen je i zbog napada u zatvoru, našli su mu i ilegalno oružje, ali nije završio na sudu. Ubojica Luke Bančića osuđen je na 17 godina zatvora, presuda je, dvije godine od ubojstva, potvrđena na Visokom kaznenom sudu.

FOTO Reporter 24sata na mjestu užasa: Pozvao je Luku gore i ubio ga. Prijatelj je pobjegao

Osamnaestogodišnji maturant Luka Ritz iz Zagreba do smrti je pretučen u lipnju 2008. godine, žrtva je vršnjačkog nasilja. S prijateljem je čekao autobus, kad su im prišla tri mladića i tražila novac, isto kao u slučaju Luke Bančića. Ni s čim izazvan, jedan od mladića je napao Ritza, on je pao na cestu i svi su ga nastavili tući. Luka je zbog izljeva krvi u mozak preminuo 12 dana kasnije. Protiv prvooptuženog je postupak bio obustavljen jer je već bio upućen na izdržavanje odgojne mjere u ustanovi, drugooptuženi je dobio godinu i pol zatvora, pušten je nakon devet mjeseci, dok je trećeoptuženi kažnjen propisivanjem odgojnih mjera zbog nasilničkog ponašanja. Četvrtom privedenom u ovom slučaju, jedinom punoljetnom, dosuđen je popravni dom.

