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PIJAN VOZIO PREBRZO

Troje djece u BiH morali su amputirati desnu nogu! Pijani vozač izazvao stravičnu nesreću

Piše 24sata,
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Troje djece u BiH morali su amputirati desnu nogu! Pijani vozač izazvao stravičnu nesreću
ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Djeca se nalaze na intenzivnom odjelu. Riječ je o dvije djevojčice od šest i 12 godina i dječaku od devet godina.

Troje djece je u teškom stanju nakon prometne nesreće koja se u četvrtak dogodila u cazinskom naselju Donja Koprivna u BiH. Svakom djetetu amputirana je desna noga, piše Dnevni Avaz.

Djeca se nalaze na intenzivnom odjelu. Riječ je o dvije djevojčice od šest i 12 godina i dječaku od devet godina. 

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Djevojčice su u petak navečer bile u stabilnom stanju, dječak je u komi.

- Dječak je zadobio i teške povrede glave i lica. Životno je ugrožen - kaže doktorica Jasmina Šehović iz bolnice u Bihaću.

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Do stravične nesreće je došlo kad je vozač, koji je bio pijan i koji je vozio prebrzo, udario u potporni zid koji se nalazio u dvorištu kuće. Na zidu su sjedila djeca...

Vozač je priveden.

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