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'NE PUTUJTE AKO NE MORATE'

Troje mrtvih, nestalo četvero: Istanbulu prijete nove obilne kiše nakon strašnih poplava...

Piše HINA,
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Troje mrtvih, nestalo četvero: Istanbulu prijete nove obilne kiše nakon strašnih poplava...
Foto: Murad Sezer
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Od srijede su Istanbul pogodile bujične poplave i odroni, a vodostaji su na pojedinim područjima znatno porasli. Podrumi su bili poplavljeni, dok su ljudi ostajali zarobljeni u automobilima na potopljenim ulicama...

Stanovnike Istanbula očekuju nove obilne kiše, upozorio je u petak meteorolog turske Glavne uprave za meteorologiju Abdullah Macit, dok se grad s 16 milijuna stanovnika još oporavlja od dvodnevnih poplava u kojima su poginule najmanje tri osobe.

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Poplave u Turskoj VIDEO
Poplave u Turskoj | Video: 24sata/Reuters

Obilne oborine ponovno se očekuju u subotu, osobito u sjevernim i istočnim dijelovima grada, izjavio je meteorolog, a prenijela turska državna novinska agencija Anadolija.

Budući da je tlo već zasićeno vodom, postoji opasnost od nakupljanja vode i novih poplava čak i uz manje količine kiše, upozorio je Macit.

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Građanima je savjetovao da u subotu automobilom putuju samo ako je to doista nužno. Očekuje se da će obilne oborine početi slabjeti u nedjelju ujutro.

Od srijede su Istanbul pogodile brojne bujične poplave i odroni, a vodostaji su na pojedinim područjima znatno porasli. Podrumi su bili poplavljeni, dok su ljudi ostajali zarobljeni u automobilima na potopljenim ulicama.

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Prema podacima gradskog Centra za koordinaciju u izvanrednim situacijama (AKOM), u četvrti Beykoz, na sjeveru azijskog dijela Istanbula, izmjereno je više od 277 milimetara kiše. Riječ je o najvećoj količini oborina zabilježenoj na tom području od 1942. godine.

Turski ministar unutarnjih poslova Mustafa Çiftçi izjavio je u petak da je u Istanbulu angažirano više od 46.000 pripadnika službi za odgovor na katastrofe, obalne straže, žandarmerije, gradskih službi i volontera. U tijeku je i potraga za četvero nestalih osoba.

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