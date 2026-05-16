Troje ozlijeđenih u nesreći: Slovenac na A2 vozio u krivom smjeru i udario u drugi auto

Danas, oko 00,10 sati, došlo je do prometne nesreće na autocesti A2 kod Velike Vesi, javlja Policijska uprava krapinsko-zagorska.

Naime, 57-godišnji državljanin Slovenije upravljao je osobnim automobilom iz smjera Zagreba u smjeru Krapine. Upravljajući automobilom se kretao prometnom trakom gdje se zbog radova promet odvijao dvosmjerno, nakon čega se kod Galovca Začretskog nije ponovno prestrojio u desnu kolničku traku, već je zaobišavši prometnu signalizaciju nastavio vožnju prometnom trakom u zabranjenom smjeru.

Tom prilikom došlo je do udara prednjeg dijela lijeve bočne strane osobnog automobila 57-godišnjeg državljanina Slovenije u prednji dio lijeve bočne strane osobnog automobila, kojim je propisno, iz suprotnog smjera, upravljala 48-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine.

Nakon sudara osobni automobil 57-godišnjaka odbačen je na travnatu površinu van ruba kolnika gdje je stražnjim dijelom udario u zaštitnu metalnu ogradu, nakon čega se zapalio u predjelu motora te se zaustavio na prometnim trakama autoceste, dok je osobni automobil 48-godišnje državljanke Bosne i Hercegovine u zanošenju prešao van ruba kolnika gdje je prednjim dijelom također udario u zaštitnu ogradu. Požar na osobnom automobilu ugasili su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe iz Krapine.

U prometnoj nesreći lakše tjelesne ozlijede zadobili su 57-godišnji državljanin Slovenije, putnica iz njegovog vozila 57-godišnja državljanka Slovenije, kao i 48-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine.

Zbog prometne nesreće promet autocestom A2, od Svetog Križa Začretje do Krapine, bio je zatvoren u oba smjera, od 00,17 do 04,20 sati, te se odvijao obilaznim cestama. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 57-godišnji državljanin Slovenije počinio kazneno djelo "obijesna vožnja u cestovnom prometu" iz članka 226. Kaznenog zakona te će protiv njega biti podnijeta kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu.