Troskot: Ne vidim svjesnost kod aktera na političkoj sceni da nam je petina zemlje zaražena!

Niti jedan od saborskih klubova nije se odazvao na sastanak Mosta u Saboru na kojem se trebalo razgovarati o inicijativi za izvanrednom sjednicom Sabora i izglasavanjem nepovjerenja Vladi zbog ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Na sastanak su bili pozvani svi. Most dolazi u Gospić, gdje je za petak sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, koji je sazvala Dušica Radojčić (Možemo!).

- Željeli smo poslati poruku da ovo nije stranačko pitanje ni potanje jedne stranke, ovo je društveni problem, ovo je prijetnja zdravlju, ugroza okoliša i naše vode, ali neki ljudi očito ne znaju cijeniti ljudsko zdravlje ni prirodne ljepote - poručio je Nikola Grmoja (Most).

Naveo je kako je Most svojim pozivom poslao poruku svima da prekinu godišnje odmore, pokupe ručnike s plaža i dođu u Sabor, koji je nadređen Vladi, i ne može ostati nijem na ovakvu ekološku katastrofu. Grmoja je razočaran postupkom ostalih parlamentarnih stranaka.

- Žao nam je da predstavnici oporbe nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Mi ćemo nastaviti dalje sustavno se baviti ovom temom - kazao je.

Iz pojedinih oporbenih stranaka pitaju zašto je Most na sastanak pozvao i predstavnike vladajuće koalicije.

- Pa to su zastupnici o kojima ovisi ova Vlada. Željeli smo zastupnike DP-a, nacionalnih manjina pa i ponekog časnog čovjeka iz HDZ-a pogledati u oči i pitati: 'Pa zar vi ovo podržavate'. Mi znamo da oporba nema 76 ruku da vlada padne, da bi se to dogodilo nekome se iz vladajuće većine treba probuditi savjest. Znali smo da vrlo vjerojatno neće doći, ali smo očekivali barem oporbu - kazao je Grmoja.

Smatra da je oporba svojim nedolaskom na sastanak u Sabor okrenula leđa Lici, ne Mostu. Zvonimir Troskot osobno je poslao pozive svim klubovima zastupnika. Vladajući su nas ismijavali, ali izvanredan sastanak vladajuće većine i izvanredno obraćanje premijera koincidira s našim sastankom, kazao je.

- Imamo dodatne poruke zbog čeka smatramo da treba doći do opoziva Vlade. Andrej Plenković više ne kontrolira HDZ, a u ovoj aferi pokazalo da postoje struje nad kojima nema nikakvu kontrolu. Druga poruka jest da kada će doći do sanacije da ministrica Vučković, Ćorić i svi ostali da se presele u kuće kod ljudi koji pate od zarade, a Gospićani da dođu u njihove kuće. Ovo je društveni problem. N vidim svjesnost kod aktera na političkoj sceni da nam je petina zemlje zaražena! - poručio je Troskot.

Podsjetio je da su ih cijelo vrijeme dok su upozoravali na problem ismijavali, govorili da izmišljamo. Kada smo od ministrice Marija Vučković i Darka Milinovića tražili odgovore koja je to kategorizacija otpada u Gospiću, odgovorili su na, da se radi o papiru, naveo je Mostovac. Nastavio je kako su najavljivali da bi otpad prekrivali folijom, dok sada izmišljaju javne nabave.

- Nema više vremena za javne nabave. Svaki sat je bitan, jer vječni otrovima dajemo šansu da dođe do slavina. Zato smo organizirali nadstranački sastanak u Saboru, koji daje mandat Vladi - kazao je.

Ponovio je da zadarskom zaleđu i benkovačkom prijeti ista opasnost kao Gospiću, jer je riječ o alarmantnoj ekološkoj krizi.

- Ljudi su vam dali glasove, vi ste ih otrovali jer ste kumovali s privatnim kompanijama koje su na ime nesreće ljudi zaradili novac i vrlo vjerojatno uložili u nekretnine na šibenskom području. Tko treba dobiti još rak, tko treba stradati, koga u Lici još trebamo ispratiti? Koji je trenutak buđenja iz zimskog sna? Šincek se po Alkama zafrkava, Mikulić je malo u Međugorju pa malo na Krku sa svojom ženicom ima skupocjene večere, dok ljudi stradavaju. Što trebamo još napraviti? Koje aktere mi to još trebamo saslušati - neka su od pitanja koja je nanizao Troskot.

Prozvao je i Darka Milinovića da je od početka u svemu od Štikade 2019. kada se znalo da Šincek iskipava otpad na silosu te u Rakitovcu.

- Isti vozači su sudjelovali ne samo u gospićkom kriminalu nego su vozili isti taj otpad i u Benkovac. To sve Dado Milinović zna. Poruka glavnom državnom odvjetniku, Uskoku i svima: Nećete obrisati period prije 2022. godine što ste pokušali sa zadnjim izvještajem, jer vaši uskočki protokoli i podaci s Google Mapsa govore o akumulaciji smeća na gospićkom području od 2019. godine - poručio je Troskot.

Marin Miletić zgrožen je lakoćom s kojom se vladajući odnose prema nacionalnoj katastrofi u srcu Hrvatske.

- Nemoguće je da nitko nije primijetio 1500 šlepera otrovnog otpada. Andrej Plenković kao premijer tvrdi da ništa nije znao. Ako ima zrnca časti i morala on bi trebao podnijeti ostavku, jer ovo je zastrašujuće. Ako ima đon obraz, kakav smo iskusili da ima, onda bi ljudi unutar HDZ-a trebali tog čovjeka maknuti od sebe. U slučaju da do toga ne dođe, narod treba shvatiti da sva vlast pripada njima i narod to treba pokazati masovno na ulicama - kazao je.