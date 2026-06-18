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ILEGALNO ODLAGALIŠTE

Troskot optužuje Vučković za zataškavanje otpada u Gospiću: Traži da preuzme odgovornost

Piše HINA,
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Troskot optužuje Vučković za zataškavanje otpada u Gospiću: Traži da preuzme odgovornost
Zagreb: Zvonimir Troskot o odlasku političara na Svjetsko prvenstvo | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot optužio je ministricu Mariju Vučković za izbjegavanje odgovornosti u slučaju ilegalnog odlaganja otpada u Lici, dok iz Ministarstva poručuju da se sanacija provodi u skladu sa zakonom.

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot ocijenio je u četvrtak da ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković bježi od odgovornosti za slučaj sanacije nezakonito odloženog otpada na području Gospića. "Jučerašnja objava ministrice Marije Vučković predstavlja pokušaj prebacivanja odgovornosti i političkog spašavanja sustava koji je zakazao pred građanima Like. Dok ministrica govori o ‘neutemeljenim prozivkama’, građani Gospića i Like mjesecima gledaju opasan otpad, zakašnjelu reakciju države i izostanak stvarne sanacije", istaknuo je Troskot. Građani, upozorio je, ne žive od birokratskih procedura, nego uz opasan otpad.  Troskot je izrazio sumnju u tvrdnje nadležnih institucija da se na lokacijama Silos i Rakitovac  u Gospiću odlagao papir upitavši zašto su onda u tom slučaju detektirani PFAS spojevi, ukupni cijanidi, teški metali i mineralna ulja.

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Zabrinjavajućim je ocijenio rješenje da se lokacije na kojima je nezakonito odlagan otpad prekriju PVC folijom jer smatra da to nije sanacija nego njezino odgađanje.

„Otpad se mora ukloniti, sigurno spremiti u odgovarajuće spremnike, stručno obraditi i trajno zbrinuti prema pravilima za opasan otpad", naglasio je. 

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Pozvao je nadležne na ispitivanje tla, sedimenata, podzemnih voda i poljoprivrednih površina te monitoring slivova rijeka Gacke i Like, kao i na objavu svih dokumenata. Traži i "kazneni progon" odgovornih koji su zakazali.

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Troskot kaže da Vlada i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije još nemaju odgovore na ključna pitanja - kako je takav otpad završio u Lici, tko je to omogućio, tko je profitirao i gdje je odgovornost Državnog inspektorata - što je ocijenio neprihvatljivim. Prozvao je i gradonačelnika Gospića Darka Milinovića jer "šuti pred ekološkim skandalom" i s ministricom Vučković "prodaje priču" o odlaganju papira.

Ministrica Vučković ustvrdila je u srijedu da su Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od početka 2025. poduzeli sve zakonom dopuštene korake za sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću te odbacila optužbe da je riječ o propustu.

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„Sanirat ćemo otpad u Gospiću, pri čemu nećemo učiniti štetu poreznim obveznicima preplaćivanjem aktivnosti, izbjegavanjem istraživanja tržišta i prihvaćanjem ponuda bez provedenog postupka javne nabave“, poručila je ministrica.

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