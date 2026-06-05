Vučković o inicijativi DP-a za BiH: Razumno je bilo očekivati prethodni razgovor u koaliciji

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković u petak je rekla da je bilo razumno očekivati prethodni dogovor komentirajući inicijativu Domovinskog pokreta o trećoj izbornoj jedinici za Hrvate u BiH o kojoj koalicijski partneri nisu bili obaviješteni. Riječ je, kaže, o jako važnoj temi - položaju Hrvata u njihovoj domovini, Bosni i Hercegovini, zakonodavstvu i drugim pitanjima. Upitana je li prihvatljivo imati takvog koalicijskog partnera, Vučković je odgovorila da HDZ, kao vodeći partner, ima jasan stav što se tiče ustavne obveze zaštite Hrvata u Bosni i Hercegovini, pri tome poštuje Bosnu i Hercegovinu u cijelosti kao susjednu državu i na mnoge načine surađuje u gospodarsko- okolišnom smislu.

To su teme za koje Hrvatska ima poseban interes, rekla je i naglasila da se hrvatska Vlada i premijer već 10 godina na svim razinama bore za poboljšanje položaja Hrvata u BiH. Tu smo imali i imamo značajne rezultate i na tome i dalje treba raditi "ustrajno, ozbiljno i potpuno", ustvrdila je.

"Što se tiče odnosa s koalicijskim partnerom, radimo zajednički na dobrobit građana Hrvatske, svi imamo svoje zadaće, a jasno je da se pojedine teme dodatno raspravljaju na sastancima vodstava HDZ-a i koalicijskih partnera", rekla je Vučković te napomenula da se o tome već očitovao i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Odgovarajući na pitanje oko obilježavanja Dana hrvatske zastave, rekla je da je, uz himnu i grb, zastava simbol hrvatske države kojima se ponosimo.

To su najuspješniji marketinški i vizualni prikazi hrvatskog identiteta u cijelom svijetu, saživljujemo se s njima i ponosimo uspjesima ostvarenima pod najvažnijim nacionalnim simbolima, kazala je.

Ministrica Vučković je izjavu novinarima dala u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gdje je danas predstavila novi prijedlog zakona i novi pravilnik koji su vezani uz zaštitu šuma i gospodarenje posebnim vrstama otpada.