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'MOŽE BITI MUTNA'

Vraćena voda dijelu Karlovca, tek moraju vidjeti kakvo je stanje s dimom i zrakom...

Piše Bogdan Blotnej, Luka Safundžić,
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Vraćena voda dijelu Karlovca, tek moraju vidjeti kakvo je stanje s dimom i zrakom...
Foto: HVZ
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Nakon požara na Maloj Švarči, gađani u okolnim područjima trebaju izbjegavati dim i pratiti upute nakon mjerenja kvalitete zraka. Gorjelo je postrojenje za izradu boja i lakova

Nakon završetka potrebnih aktivnosti koje su vezane za današnji požar na Maloj Švarči, voda će se kontrolirano i postupno puštati u vodoopskrbnu mrežu, uz prethodno provođenje odzračivanja sustava i svih potrebnih mjera. Prilikom normalizacije sustava moguća je pojava zamućene vode, što je posljedica promjena protoka i tlaka u cjevovodu.

Napisali su to u ponedjeljak iz tvrtke Vodovod i kanalizacija doo Karlovac nakon što su morali obustaviti opskrbu zbog pada tlaka u sustavu.

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Mole sve da u slučaju pojave zamućene vode, da im se jave na besplatni broj telefona 0800 400 047 kako bi ekipe mogle pravodobno izaći na teren, provjeriti stanje i prema potrebi provesti ispiranje vodoopskrbne mreže.

Iako je požar lokaliziran, Grad Karlovac i dalje moli građane da ne otvaraju prozore te da se ne izlažu dimu.

- Zbog širenja dima upućuje se apel građanima, osobito na području Male Švarče, Mostanja i Logorišta, da zatvore sve prozore i vrata, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak te da ne izlaze na otvoreno ako to nije nužno. Točne okolnosti nastanka požara i visina materijalne štete utvrdit će se očevidom nakon što požar bude u potpunosti ugašen - navode iz grada.

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Zatražena je i hitna provjera kvalitete zraka, a o svim novim informacijama i rezultatima mjerenja javnost će biti pravodobno obaviještena. Kako doznajemo, to bi trebala odraditi služba koja stiže iz Rijeke. Ovisno o rezultatima, koji bi trebali biti u popodnevnim satima, davat će nove smjernice građanima.

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