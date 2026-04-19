Trump: Američki marinci su zarobili iranski brod u Hormuzu

Američki marinci presreli su i zarobili teretni brod koji je plovio pod iranskom zastavom i pokušao probiti američku blokadu, objavio je predsjednik SAD-a Donald Trump u nedjelju. Do incidenta je došlo nakon što je Trump objavio da američko izaslanstvo stiže u Pakistan u ponedjeljak navečer na nastavak pregovora, iako Teheran nije potvrdio da će sudjelovati.

Brod je dobio "pošteno upozorenje da se zaustavi" u Omanskom zaljevu i nakon što je odbio, mornarica "ga je zaustavila probušivši rupu u strojarnici", napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social, rekavši da je brod Touska u američkom "zatočeništvu".

"Iranska posada nije htjela slušati, pa ih je naš brod zaustavio probušivši rupu u strojarnici", rekao je Trump.

Dodao je da je brod pod sankcijama američkog ministarstva financija "zbog njihove ranije povijesti ilegalne aktivnosti" i da marinci "provjeravaju što je na brodu." Iran zasad nije potvrdio incident.

Ranije u nedjelju Trump je rekao da će njegovi predstavnici biti u Pakistanu u ponedjeljak na pregovorima o ratu u Iranu.

"Nudimo vrlo pošten i razuman sporazum i nadam se da će ga prihvatiti jer, ako neće, SAD će uništiti sve elektrane, sve mostove u Iranu", napisao je Trump. "NEMA VIŠE DOBRIH MOMAKA!"

Iranski državni mediji, međutim, tvrde da izvješća o novim pregovorima sa SAD-om u Pakistanu "nisu istinita", iako nijedan dužnosnik još nije jasno iznio poziciju Teherana.

Iranska novinska agencija je ne navodeći izvor objavila da je Iran odbio pregovore.

"Iran objavljuje da nedolazak na drugu rundu pregovora proizlazi iz onoga što smatra pretjeranim zahtjevima Washingtona, nerealnim očekivanjima, stalnim promjenama stajališta i aktualnom pomorskom blokadom koju smatra kršenjem primirja", prenijela je IRNA.

Bijela kuća zasad nije komentirala vijest da je Teheran odbio nastavak pregovora.

Izvori iz Bijele kuće su ranije u nedjelju rekli da će u američkom izaslanstvu biti potpredsjednik J. D. Vance, koji je vodio pregovore prošli vikend u Islamabadu, posebni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner.