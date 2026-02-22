Trump: 'Bolnički brod na putu je za Grenland, tamo su mnogi bolesni o kojima ne brinu'

Donald Trump je ovaj potez objavio na društvenim mrežama, neposredno uoči večere sa republikanskim guvernerom u Bijeloj kući.

- U suradnji s fantastičnim guvernerom Louisiane Jeffom Landryjem, poslat ćemo sjajan bolnički brod na Grenland kako bismo se pobrinuli za brojne ljude koji su bolesni, a o kojima se tamo ne brinu. Na putu je!!! - poručio je Trump.

Ni Bijela kuća ni Landryjev ured nisu odgovorili na upite je li brod zatražila Danska ili Grenland i kojim bolesnim osobama je potrebna pomoć.

Danski kralj Frederik prošlog je tjedna po drugi put u godinu dana posjetio Grenland, nastojeći time pokazati jedinstvo s tim teritorijem, kao i protivljenje Trumpovim planovima o kupnji otoka.

Grenland, Danska i SAD krajem prošlog mjeseca održali su razgovore o rješenju situacije koja je posljednjih mjeseci podignula tenzije unutar NATO saveza.

Trumpova objava stigla je par sati nakon što je dansko arktičko zapovjedništvo priopćilo da je evakuiran jedan član posade američke podmornice koji je zatražio hitnu medicinsku pomoć, sedam nautičkih milja od glavnog grada Grenlanda Nuuka.

Nije sasvim jasno kakve veze guverner Landry ima s tim slučajem. Američka mornarica ima dva bolnička broda, Mercy i Comfort, ali nijedan nije stacioniran u Louisiani.