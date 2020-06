Trump će izdati naredbu o spomenicima, prosvjednicima prijeti silom

<p>Predsjednik <strong>Donald Trump </strong>rekao je da će izdati izvršnu naredbu po pitanju američkih povijesnih spomenika, dok pokret uklanjanja spomenika koje aktivisti smatraju rasističkima dobiva zamah, što je samo dio širih nacionalnih prosvjeda zbog rasne nepravde.</p><p><strong>Pogledajte snimku ubojstva Raysharda Brooksa: </strong></p><p>"Neće rušiti naše spomenike", Trump je rekao novinarima u Bijeloj kući. "Izdat ću izvršnu naredbu vrlo brzo i to će učvrstiti ono što već imamo, uravnotežiti."</p><p>Trump je također u utorak najavio odobrenje "koje stupa na snagu odmah" da se uhiti svatko tko oskvrne sjećanje na pripadnike oružanih snaga na saveznoj zemlji te je zaprijetio da će upotrijebiti silu protiv prosvjednika u Washingtonu.</p><p>Savezne vlasti imale su i proteklih 17 godina pravo zatvoriti ili kazniti svakoga tko uništava spomenike prema Zakonu o očuvanju veteranskih spomenika.</p><p>Prosvjednici su u ponedjeljak pokušali srušiti spomenik Andrewa Jacksona, sedmog američkog predsjednika, u parku blizu Bijele kuće, ali ih je policija rastjerala prije no što su konopcima uspjeli srušiti kip.</p><p>Jackson, vlasnik plantaže s crnim robovima, bio je predsjednik u dva mandata od 1829. do 1837. s populističkim karakteristikama, zbog čega ga se ponekad uspoređuje s Trumpom.</p><p>Prije predsjedničkog mandata demokrat Jackson potpisao je 1830. Zakon o preseljenju Indijanaca kojim je prisilno iseljeno domorodačko stanovništvo s juga SAD-a u prostore zapadno od rijeke Mississippi, pri čemu su tijekom dugog puta, koje je prozvano Stazom suza, umrle tisuće Indijanaca.</p><p>Mete prosvjednika najčešće su spomenici generalima Konfederacije, ali su rušeni i kipovi Kristofora Kolumba, dok su u San Franciscu prosvjednici u subotu srušili spomenik posvećen generalu Unije Ulyssesu Grantu te svecu zaštitniku San Francisca svetom Juniperu.</p>