Trump danas ide na već treći liječnički pregled u 13 mjeseci

Piše HINA,
Američki predsjednik Donald Trump u utorak bi trebao obaviti rutinski liječnički pregled u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed blizu Washingtona, objavila je Bijela kuća, što je njegov treći takav pregled u posljednjih 13 mjeseci

Bijela kuća je ranije ovaj mjesec izvijestila da će Trump obaviti "rutinske godišnje stomatološke i medicinske preglede u sklopu svoje redovite preventivne zdravstvene skrbi". U listopadu je liječnik Sean Barbabella rekao da Trump ima srce i krvožilni sustav poput 65-godišnjaka, unatoč tomu što predsjednik ima 79 godina, nakon, kako je sam Trump kazao, "polugodišnjeg sistematskog pregleda".

Trump, najstariji američki predsjednik koji je dosad inauguriran, posljednji je put obavio godišnji sistematski pregled u travnju 2025.

Američki predsjednici tradicionalno objavljuju informacije o svojem zdravlju, premda to nisu zakonski obvezni činiti.

U zadnje se vrijeme opetovano nagađa o Trumpovu zdravstvenom stanju, s obzirom na to da internetom kruže slike modrica na rukama i otečenim nogama, neke očigledno prekrivene tekućim puderom.

Aktualni predsjednik sljedeći mjesec puni 80 godina, a modrice je objasnio kao posljedicu čestog rukovanja. Bijela kuća je kao uzrok navela upotrebu lijekova za razrjeđivanje krvi.

U srpnju je Bijela kuća objavila da Trump pati od kronične venske insuficijencije, bezopasnog stanja vena na nogama koje se javlja uglavnom kod starijih osoba.

