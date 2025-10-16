Trump: Dozvolio sam CIA-i da uđe u Venezuelu i tamo djeluje

Predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je odobrio Središnjoj obavještajnoj agenciji (CIA) provođenje operacija u Venezueli, čime je značajno pojačao pritisak SAD-a na predsjednika Nicolása Madura usred niza smrtonosnih napada na navodne brodove za krijumčarenje droge u karipskim vodama uz obalu te zemlje, piše Washington Post.

Trump nije htio reći je li odobrio CIA-i svrgavanje Madura, korak koji su neki od njegovih najviših savjetnika za nacionalnu sigurnost zagovarali. "Mislim da Venezuela osjeća pritisak," rekao je na konferenciji za novinare u Bijeloj kući.

Pokretanje videa... 00:27 Američka vojska uništila brod | Video: Truth Social

Predsjednika su pitali o izvješćima da je potpisao visoko povjerljiv dokument, poznat kao “nalaz” (“finding”), koji dopušta CIA-i da provodi tajne operacije u inozemstvu, od prikrivenih informativnih aktivnosti do obuke gerilskih oporbenih snaga i izvođenja smrtonosnih napada. Detalji o novim ovlastima koje su sada dostupne CIA-i ostaju nejasni.

No, ljudi upoznati s tim pitanjem rekli su da je obavještajna agencija poslala dodatno osoblje na Karibe i u Srednju Ameriku kao dio Trumpove ofenzive protiv narko-kartela na zapadnoj hemisferi. Tamo su radi prikupljanja obavještajnih podataka, a ne za izvođenje oružanih operacija, rekli su izvori koji su, kao i neki drugi, govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme. CIA-ini nadzorni dronovi također lete iznad Meksika, u potrazi za laboratorijima koji proizvode smrtonosni fentanil, dodali su.

Trumpovi glavni savjetnici za nacionalnu sigurnost vodili su oštre rasprave o politici prema Venezueli, posebno o pitanju treba li pokušati svrgnuti Madura, kojeg Washington optužuje za krađu prošlogodišnjih predsjedničkih izbora u Venezueli.

Taj smjer, prema riječima jednog izvora, podržavaju državni tajnik Marco Rubio i direktor CIA-e John Ratcliffe. U kolovozu, glavna državna odvjetnica Pam Bondi udvostručila je nagradu za informacije koje bi dovele do Madurova uhićenja na 50 milijuna dolara, nazivajući ga “prijetnjom za našu nacionalnu sigurnost”.

Trump još nije donio konačnu odluku o upotrebi sile za svrgavanje venezuelanskog čelnika, rekao je jedan izvor upoznat sa situacijom. No, Trump je priznao da razmatra vojne napade na ciljeve na kopnu u Venezueli.

- Svakako razmatramo kopno sada jer smo more stavili pod kontrolu - rekao je.

Reakcija Venezuele

Maduro je pod američkom optužnicom od 2020. godine. Optužuje ga za narkoterorizam i zavjeru s ciljem preplavljivanja Sjedinjenih Država kokainom.

- Neka se nijedan agresor ne usudi jer znaju da je ovdje narod venezuelskog osloboditelja Simóna Bolívara, da je ovdje narod naših predaka s podignutim mačevima da nas brani pod bilo kojim okolnostima - rekla je potpredsjednica potpredsjednica Delcy Rodríguez.

CIA i Južna Amerika

CIA je tijekom 20. i 21. stoljeća imala opsežnu i često ključnu ulogu u političkim događajima diljem Srednje i Latinske Amerike, uglavnom s ciljem sprječavanja širenja socijalizma, zaštite američkih ekonomskih interesa i održavanja vlada sklonih Washingtonu. Intervencije su uključivale državne udare, obavještajne operacije, obuku paravojnih skupina, financiranje oporbe i propagandu. Jedan od najranijih i najpoznatijih slučajeva bio je državni udar u Gvatemali 1954., gdje je CIA srušila demokratski izabranog predsjednika Jacoba Árbenza zbog njegove agrarne reforme koja je prijetila interesima američke kompanije United Fruit.

Tijekom 1960-ih i 1970-ih, CIA je aktivno sudjelovala u operacijama protiv lijevih pokreta u Brazilu, Urugvaju, Argentini, Boliviji, Peruu i Ekvadoru, često u suradnji s domaćim vojskama kroz program poznat kao Operacija Kondor, u kojoj su režimi međusobno razmjenjivali obavještajne podatke i eliminirali političke protivnike. U Kubi, CIA je više puta pokušala svrgnuti Fidela Castra, uključujući poznati neuspjeli desant u Zaljevu svinja 1961. i niz neuspješnih pokušaja atentata.

U Čileu, CIA je 1973. pomogla u svrgavanju Allendea i uspostavi Pinochetove diktature. U Nikaragvi 1980-ih, CIA je organizirala, financirala i naoružavala kontra-revolucionarne snage (Contras) protiv sandinista, a u El Salvadoru i Hondurasu podržavala je represivne režime i paravojne skupine tijekom krvavih građanskih ratova. Također je bila prisutna u Panami, gdje je nekoć surađivala s diktatorom Manuelom Noriegom, kojeg je kasnije napustila i pomogla u njegovom svrgavanju 1989. godine.