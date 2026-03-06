Trump i Hegseth: Iranske rakete su uglavnom uništene, SAD-u ne manjka streljiva

Iranski sustavi protuzračne obrane i raketni kapaciteti potpuno su ili uglavnom uništeni, rekao je u četvrtak američki predsjednik Donald Trump, a ministar obrane Pete Hegseth rekao je da američke zalihe obrambenog i ofenzivnog oružja omogućuju da se vojna kampanja nastavi koliko god bude potrebno.

„Njihovo protuzračno oružje je nestalo. Dakle, nemaju zrakoplovstvo. Nemaju protuzračnu obranu. Svi njihovi zrakoplovi su nestali“, rekao je Trump.

Američki predsjednik dodao je da je 60% iranskih projektila i 64% njihovih lansera uništeno.

„Čim lansiraju projektil, lanser biva pogođen u roku od četiri minute“, rekao je.

Informacije se nisu mogle neovisno provjeriti.

Uz iranski nuklearni program i mornaricu, Washington je prethodno identificirao iranski raketni program kao ključni ratni cilj.

Admiral Brad Cooper, zapovjednik američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM) koji nadgleda vojne operacije na Bliskom istoku, rekao je na zasebnoj konferenciji za novinare da Iran sada ispaljuje znatno manje projektila.

„Ako se samo osvrnem na posljednja 24 sata operacije, u usporedbi s početkom, napadi balističkim projektilima smanjeni su za 90% od prvog dana“, rekao je Cooper.

„Napadi dronovima smanjeni su za 83% od prvog dana“, dodao je.

"Nemamo manjka streljiva", rekao je američki ministar obrane na konferenciji za novinare u četvrtak. "Naše zalihe obrambenog i ofenzivnog oružja omogućuju nam da ovu kampanju održavamo koliko god je potrebno."

Hegseth je odgovorio na zabrinutost nekih demokrata, koji su nedavno izrazili uzbunu zbog velike količine streljiva koju Sjedinjene Države koriste u sukobu.

"Iran se nada da ovo ne možemo održati, što je stvarno loša procjena za IRGC [Islamsku revolucionarnu gardu] u Iranu", rekao je Hegseth.

Prema riječima admirala Coopera američke snage u posljednjih 72 sata napale su gotovo 200 ciljeva duboko u Iranu, uključujući i oko Teherana.

Samo u proteklom satu, stealth bombarderi tipa B-2 bacili su desetke bombi za uništavanje bunkera, težine oko oko 900 kilograma svaka, na duboko zakopane lansirne platforme za balističke rakete, rekao je u četvrtak Cooper.

Iranska mornarica također je teško pogođena, rekao je Cooper, dodajući da je više od 30 brodova uništeno ili potopljeno. Nedavno je pogođen iranski nosač dronova "otprilike veličine nosača zrakoplova iz Drugog svjetskog rata".

CENTCOM je na X objavio da je nosač zapaljen.