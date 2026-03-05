Starmer: 'Poseban odnos UK-a i SAD-a je upravo sada na djelu'

Posebni odnosi između Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država ostaju netaknuti te dvije zemlje nastavljaju dijeliti obavještajne podatke, rekao je u četvrtak britanski premijer Keir Starmer, nakon što ga je američki predsjednik Donald Trump prekorio zbog oklijevanja da podrži američke napade na Iran. Nakon što je prvotno odbio dopustiti Sjedinjenim Državama korištenje britanskih baza za američko-izraelsku kampanju protiv Irana, Starmer se našao pod osobnim napadom američkog predsjednika koji je rekao da britanski čelnik "nije Winston Churchill".

Govoreći na konferenciji za novinare, Starmer je branio svoju odluku o tome da uskrati pristup bazama, a potom i o sudjelovanju u "obrambenim" operacijama protiv Irana, nakon što je Teheran odgovorio napadom na svoje susjede.

"Posebni odnos je upravo sada na djelu", rekao je Starmer. "Surađujemo u regiji, SAD i Britanci rade zajedno kako bi zaštitili i američke i britanske snage u zajedničkim bazama, gdje smo su-locirani i gdje dijelimo obavještajne podatke 24 sata dnevno na uobičajen način."

Osim Trumpova 'jezikove juhe' Starmer je izložen kritikama ostalih saveznika u regiji zbog svojeg opreznog odgovora, uključujući Cipar gdje je dron iranske proizvodnje pogodio jednu od britanskih vojnih baza na otoku.

Također je meta kritika kod kuće, uključujući one čelnika stranke Reformirajmo Ujedinjeno Kraljevstvo Nigela Faragea, desničarskog pristaše Trumpa koji je optužio premijera za oklijevanje.

"Ono što je Keir Starmer učinio otuđivši američku administraciju nije samo dovelo taj osobni odnos u pitanje, nego je, iskreno, riskiralo odnos s državom bez koje smo bespomoćni", rekao je za Reuters u četvrtak.

Starmerova vlada priopćila je ovaj tjedan da će rasporediti ratni brod, kao i helikoptere s mogućnostima za borbu protiv dronova, kako bi pomogla u suzbijanju iranskih uzvratnih napada, a u četvrtak je premijer najavio da će poslati još četiri borbena zrakoplova Typhoon u Katar.

Britanija, poput ostalih europskih zemalja, traži načine za repatrijaciju građana s Bliskog istoka zbog sukoba koji je zatvorio neke od najprometnijih zračnih luka na svijetu.

Starmer je rekao da se više od 4000 ljudi vratilo u Ujedinjeno Kraljevstvo komercijalnim letovima iz UAE-a, dok je 140.000 britanskih državljana prijavilo svoju prisutnost u regiji.