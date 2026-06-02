Trump je za prvog čovjeka svih obavještajnih službi postavio čovjeka koji u tome nije radio

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je imenovao šefa agencije za stanovanje Billa Pultea vršiteljem dužnosti ravnatelja nacionalne obavještajne službe, uzdignuvši političkog lojalista bez iskustva u nacionalnoj sigurnosti na čelo velike američke obavještajne zajednice u vrijeme rata i globalnih napetosti.

Trump je objavio na društvenim mrežama da će 38-godišnji Pulte privremeno zamijeniti odlazeću Tulsi Gabbard, ali će također nastaviti služiti kao ravnatelj Federalne agencije za financiranje stanovanja.

Gabbard je bila na čelu nacionalne obavještajne službe od veljače 2025., ali prošli mjesec je objavila da će napustiti tu dužnost 30. lipnja.

Reuters je izvijestio da je bila prisiljena odstupiti zbog trzavica s Bijelom kućom. Gabbard je rekla da je dala otkaz jer je njezinom suprugu nedavno dijagnosticiran rak.

Pulte, koji nema iskustva u obavještajnim službama, privremeno će nadgledati 18 agencija koje čine američku obavještajnu zajednicu, s ukupnim proračunom od više od 115 milijardi dolara za fiskalnu godinu 2026.

Trump je imenovao Pultea glavnim američkim obavještajcem dok su Sjedinjene Države upletene u rat s Iranom i niz drugih vanjskopolitičkih kriza za koje su obavještajni podaci ključni, od ruskog rata protiv Ukrajine do kineskog izazova američkoj vojnoj i ekonomskoj dominaciji, ističe Reuters.

Pulte je u Trumpovom drugom predsjedničkom mandatu uglavnom koristio svoju poziciju u agenciji za stanovanje kako bi poticao kazneni progon političkih neprijatelja republikanskog predsjednika, optužujući glavnu njujoršku državnu odvjetnicu Letitiju James i kalifornijskog senatora Adama Schiffa, oboje demokrate, te guvernerku Federalnih rezervi Lisu Cook za hipotekarne prijevare.

Savezna velika porota odbila je podići optužnicu protiv James u tužbi Ministarstva pravosuđa. Dužnosnici nisu podigli optužnicu protiv Schiffa, koji poriče optužbe.

Trump je pokušao otpustiti Cook, što je neviđen potez predsjednika protiv dužnosnika američke središnje banke, zbog Pulteovih neutemeljenih optužbi. Sudovi su joj dopustili da ostane na toj poziciji. Cook je porekla optužbe.

Američki Vrhovni sud saslušao je argumente slučaja Cook u siječnju, a odluku će donijeti u nadolazećim tjednima.

Demokratski zastupnici kritizirali su imenovanje Pultea. Vođa demokrata u Senatu Charles Schumer nazvao je Pultea "partijskim nasilnikom".

Demokrat Mark Warner iz Odbora za obavještajne poslove Senata, rekao je da Pulteovo imenovanje "jasno pokazuje da ovaj predsjednik ne traži vođu obavještajne službe koji će slijediti činjenice ili govoriti istinu moćnicima, već nekoga tko će biti voljan ⁠oblikovati obavještajne podatke prema predsjednikovim željama, bez obzira na cijenu za američki narod.