Trumpa tajno prebacili iz zemlje u vozilu za dostavu hrane! Cure nevjerojatni detalji operacije

Američki predsjednik Donald Trump prošlog je mjeseca tajno napustio Tursku vojnim zrakoplovom dok je Bijela kuća tvrdila da leti predsjedničkim zrakoplovom Air Force One, a ta sigurnosna mjera poduzeta je zbog iranske prijetnje atentatom, izvijestio je u ponedjeljak Washington Post.

Trump je na summit NATO-a u Ankari doputovao neadavno preuređenim zrakoplovom koji je donirao Katar, ali je pri odlasku iz zemlje neočekivano upotrijebio stariji Air Force One, što je potaknulo pitanja o sigurnosti novog zrakoplova. Put na summit NATO-a bio je prvo međunarodno putovanje novog zrakoplova, čija je ubrzana preinaka izazvala pitanja o troškovima i sigurnosti, a dogodio se u vrijeme eskalacije neprijateljstava s Iranom, koji graniči s Turskom.

Prije odlaska iz Ankare Trump je na Truth Socialu objavio da će „radi starih vremena“ do britanske baze RAF Mildenhall letjeti starijim, svijetloplavim Air Force Oneom, dok će se novi zrakoplov zaustaviti u istoj bazi kako bi ga ondje stacionirani američki vojnici mogli razgledati. Nakon što se Trump pred kamerama u Ankari ukrcao u stari Air Force One, potajno je vozilom za dostavu hrane u zračnoj luci prevezen do manjeg zrakoplova, Air Forcea C-32A, izvijestio je Washington Post pozivajući se na američkog dužnosnika upoznatog s operacijom i dokumante koje je pregledao.

Operacija obmane pokrenuta je zbog vjerodostojne prijetnje Trumpu, navodi list.

Slična operacija provedena je 2000., kada je predsjednik Bill Clinton u Pakistan odletio neoznačenim službenim zrakoplovom, dok je službeni Air Force One poslužio kao mamac. Ovaj put novinari koji su vjerovali da putuju s Trumpom u starijem Air Force Oneu, koji je zapravo služio kao mamac, dobili su uputu da spuste sjenila na prozorima u novinarskoj kabini.

Post navodi da su, osim novinara, i neki zaposlenici Bijele kuće vjerovali da je predsjednik u zrakoplovu. Kada su ga novinari poslije pitali zašto su tijekom leta morali držati sjenila spuštenima, Trump je odgovorio da je razlog vjerojatno to što su bili „na opasnom letu“. „Ali ako ja odem, idete i vi. Zar ne?“, dodao je.

C-32A s Trumpom odletio je u Veliku Britaniju i stigao oko 22:20, dok su stariji Air Force One i novinari stigli nekoliko minuta poslije, izvijestio je Washington Post. List navodi da nije jasno kako je Trump iz C-32A ponovno prebačen u stariji Air Force One. Reutersova videosnimka od 8. srpnja prikazuje Trumpa kako se u Ankari penje stepenicama starijeg Air Force Onea, a novinari koji su putovali s predsjednikom izvijestili su da je iz zrakoplova izašao u 22:56 po lokalnom vremenu. Novinarima je pokazao znak pobjede, ali im nije prišao kako bi razgovarao s njima. Potom je neko vrijeme pozdravljao pripadnike američkih oružanih snaga prije nego što se uputio prema novom zrakoplovu koji je donirao Katar, prema tadašnjim izvješćima novinarske pratnje.

Na upit o otkriću da je Trump tajno letio trećim zrakoplovom, Bijela kuća dostavila je izjavu direktora komunikacija Stevea Cheunga, koji je rekao da je zrakoplov koji je donirao Katar opremljen naprednim sigurnosnim sustavima koji jamče sigurnost predsjednika i njegova osoblja. „Kao što je predsjednik nedavno rekao, postoje mnogi neprijatelji Amerike koji su ga uzeli na nišan i koristimo sva sredstva koja su nam na raspolaganju kako bismo odgovorili na te prijetnje“, rekao je Cheung.

Istu je izjavu Bijela kuća dostavila i Postu.

Pentagon nije zasad odgovorio na zahtjev za komentar. Novi je zrakoplov, obojen u crvenu, bijelu, tamnoplavu i zlatnu boju prema Trumpovu izboru, Boeing 747 koji je Katar prošle godine darovao Sjedinjenim Državama, a preuredila ga je obrambena tvrtka L3Harris Technologies. Trebao bi služiti kao privremeni predsjednički zrakoplov dok Boeing ne isporuči novu generaciju zrakoplova Air Force One, čija isporuka već dugo kasni.