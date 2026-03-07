Obavijesti

'ŽELE POSTIĆI DOGOVOR'

Trump: Kuba je na rubu kolapsa

HINA
Čitanje članka: < 1 min
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Žele postići dogovor, pa ću ondje poslati državnog tajnika Marca Rubija i vidjet ćemo kako će to funkcionirati. Trenutačno smo stvarno usredotočeni na ovo. Imamo puno vremena, ali Kuba je spremna - nakon 50 godina, kaže Trump

Američki predsjednik Donald Trump ponovio je u petak u telefonskom intervjuu za američki CNN kako je uvjeren da je socijalistička Kuba na rubu kolapsa. "Kuba će, usput rečeno, uskoro pasti", rekao je, hvaleći pritom vojne uspjehe Sjedinjenih Država tijekom svojega drugog mandata.

Istodobno tvrdi da Havana želi sporazum: "Žele postići dogovor, pa ću ondje poslati državnog tajnika Marca Rubija i vidjet ćemo kako će to funkcionirati. Trenutačno smo stvarno usredotočeni na ovo. Imamo puno vremena, ali Kuba je spremna - nakon 50 godina."

Nije prvi put da Trump iznosi takvu tvrdnju

Ovakve Trumpove izjave nisu novost. Već krajem siječnja je kazao da je "Kuba zaista nacija koja je vrlo blizu propasti."

Rekao je i da je karipska država primala novac i naftu iz Venezuele, ali da nakon intervencije SAD-a to više nije moguće. Američke snage preuzele su kontrolu nad nekoliko naftnih tankera.

Trump je ranije najavio da će nametnuti "potpunu i sveobuhvatnu blokadu na sve sankcionirane naftne tankere koji ulaze i izlaze iz Venezuele".

Ranije je također najavio "prijateljsko preuzimanje" Kube, no dosad se nisu realizirali ni aneksija ni raspad zemlje, sa ili bez sudjelovanja SAD-a.

Odnosi između Havane i Washingtona napeti su već desetljećima. Trenutačno se autoritarni karipski otok nalazi u najtežoj ekonomskoj krizi od revolucije Fidela Castra 1959. godine.

Među ostalim ondje vlada nestašica goriva. Ako Sjedinjene Države trajno blokiraju opskrbu naftom iz Venezuele kubansko bi se gospodarstvo moglo u potpunosti urušiti.

