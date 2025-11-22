Obavijesti

'ZA LJUBAV JE POTREBNO DVOJE'

Trump: Zelenski mora prihvatiti naš mirovni plan za Ukrajinu

Piše HINA.,
Trump: Zelenski mora prihvatiti naš mirovni plan za Ukrajinu
Foto: Brian Snyder

Ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom morat će se svidjeti američki plan za završetak rata i na kraju će ga morati prihvatiti, rekao je u petak američki predsjednik Donald Trump

Trump je novinarima rekao da je očekivao kako će rat zaustaviti puno prije s obzirom na dobre odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, no da je "za ljubav potrebno dvoje".

Dodao je da rat treba hitno okončati s obzirom da dolazi zima, da broj žrtava raste i da se nastavljaju napadi na ukrajinske elektrane.

- Imamo plan. Ovo što se događa je strašno. Imamo put do mira ili mislimo da imamo put do mira. Morat će ga odobriti - rekao je Trump, misleći na Zelenskog.

Washington je Kijevu predstavio plan od 28 točaka koji od Ukrajine traži da preda teritorij, prihvati ograničenja za svoju vojsku i odrekne se težnji za članstvom u NATO-u. Komentirajući plan, Zelenski je u petak upozorio da će Ukrajina "ili izgubiti dostojanstvo ili riskirati gubitak velikog partnera".

Upitan za komentar te izjave, Trump je izjavio kako je Zelenskom na sastanku u Bijeloj kući u veljači rekao da u rukama "nema karte" za završetak rata po svojim uvjetima.

- U jednome trenutku morat će prihvatiti nešto što dosad nije prihvaćao. Mislim da je trebao prihvatiti dogovor prije godinu dana, prije dvije godine. Najbolji dogovor bi bio da rat nikada nije ni počeo - rekao je Trump.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da je Moskva primila američki plan i da bi on mogao biti temelj za mirno rješenje sukoba. Dodao je da je Ukrajina protiv plana, no da ni Kijev ni europske sile ne razumiju realnost da ruske snage napreduju u Ukrajini i nastavit će osim ako ne dođe do mira.

EU čelnici sastat će se u subotu na marginama sastanka G20 zemalja u Johannesburgu kako bi raspravljale o situaciji u Ukrajini, najavili su predsjednica EK Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

