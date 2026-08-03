Trump najavio pregovore s Iranom, Teheran: Ništa od toga!

Iran je u ponedjeljak objavio da trenutno nema pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama kao ni planova o bilo kakvim sastancima, opovrgavajući tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je otkazivanje napada opravdao razgovorima do kojih bi trebalo doći poslijepodne. Trump je tijekom vikenda ponovio obrazac koji se pojavio u proteklih pet mjeseci: najavio je planove o "ogromnim napadima" na Iran, a potom ih otkazao u posljednjem trenutku, piše Reuters.

"Bih li radije postigao sporazum? Ne želim ubijati ljude", kazao je Trump u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One u nedjelju.

"Ono što sada činimo jest razgovaramo s njima u obliku pregovora. Oni počinju sutra poslijepodne", kazao je, a da pritom nije kazao gdje će se održati ni tko će u njima sudjelovati.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej je odbacio Trumpove tvrdnje rekavši da nema nikakvih pregovora sa SAD-om, ali ni zakazanih sastanaka. Iran u narednim danima ne namjerava ugostiti strane delegacije niti poslati svoje pregovarače u inozemstvo, rekao je.

Bagej je dodao da su svi iranski pregovarači sada u zemlji osim ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija koji je na hodočašću u Iraku. Jedini pregovori koji su u tijeku su rasprave s Omanom o upravljanju Hormuškim tjesnacem, dodao je.

Viši iranski izvor je također rekao za Reuters da nema planiranih razgovora te da će Arakči biti nedostupan najmanje do kraja tjedna.

Čini se da razvoj situacije u ponedjeljak odgovara obrascu koji se pojavio otkako je Trump započeo operaciju "Epski bijes" zajedno s Izraelom prije više od pet mjeseci. Trump je u nekoliko navrata zaprijetio vojnim djelovanjem, no kasnije bi uzmaknuo i to opravdao diplomatskim kontaktima, piše Reuters.

Iran pak javno odbacuje pregovore s Washingtonom otkako se lipanjski memorandum o razumijevanju, čiji je cilj bio okončati sukob, urušio početkom srpnja.

Trump još nije postigao ciljeve koje si je zacrtao početkom rata: uništenje iranskog nuklearnog programa, ograničavanje mogućnosti Teherana da napada svoje suparnike u regiji te stvaranje uvjeta u kojima će Iranci moći svrgnuti svoje vjerske vođe.

Spor o Hormuškom tjesnacu je i dalje središnji kamen spoticanja. Washington je kazao da je Iran prema lipanjskom memorandumu morao otvoriti strateški važan pomorski prolaz dok Teheran tvrdi da je tekst sporazuma izrijekom zajamčio njegov autoritet nad pomorskim prometom.

Time bi Teheran imao znatno veći utjecaj u tjesnacu nego prije rata, što je ishod koji bi se vjerojatno smatrao značajnim udarcem za Trumpa.

SAD dosad nije uspio prisiliti Iran da odustane od kontrole u tjesnacu, što je povisilo cijene nafte u svijetu kao i politički osjetljive cijene goriva u SAD-u. Cijene nafte su pale u ponedjeljak nakon što je Trump odlučio suzdržati se od vojnog djelovanja.