Trump otkazao planirani val novih napada na Iran: 'Postigli smo diplomatski napredak'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je planirani val novih vojnih napada na Iran stavio na čekanje zbog napretka prema postizanju diplomatskog sporazuma, javlja agencija dpa. U objavi na platformi Truth Social u subotu, Trump je rekao da je prekid napada uvjetovan brzim postizanjem dogovora. Naveo je da su američke vojne snage bile spremne udariti punom silom, ali da su Iran i druge zemlje u regiji zamolile Washington da se suzdrži od napada jer su dogovoreni "parametri sporazuma".

Prema Trumpu, predloženi sporazum uključivao bi potpuno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i "okončanje iranske nuklearne prijetnje". Dodao je da bi i Izrael poštovao taj dogovor. Trump nije dao daljnje pojedinosti o navodnom diplomatskom napretku. Iran i druge zemlje u regiji uključene u pregovore nisu odmah komentirali.

Teheran je prethodno zaprijetio osvetničkim napadima na kritičnu infrastrukturu u Izraelu i zaljevskim zemljama nakon izvješća američkih medija da Washington razmatra novi veliki napad na ciljeve u Iranu. Potencijalni napadi mogli bi uključivati iransku energetsku infrastrukturu, prema izvještćima.

Iran upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki novi američki napad

Prije Trumpovih komentara iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči upozorio je na novu vojnu eskalaciju u sukobu sa Sjedinjenim Državama, rekavši da će oružane snage Teherana odlučno odgovoriti na svaki čin agresije.

U poruci na Telegramu nakon razgovora sa saudijskim ministrom vanjskih poslova Faisalom bin Farhanom, Arakči je rekao da će SAD, Izrael i sve zaljevske države uključene u napade snositi punu odgovornost za sve nove napade.

Od početka rata krajem veljače Iran je često odgovarao na američke napade udarima na ciljeve u zaljevskim državama u kojima se nalaze američke vojne baze. Saudijska Arabija bila je napadnuta nekoliko puta.

Saudijski prestolonasljednik Muhamed bin Salman razgovarao je s Trumpom kako bi izrazio zabrinutost kraljevstva zbog izvješća o planiranim novim napadima, izvijestio je američki informativni portal Axios, pozivajući se na američke izvore upoznate s pregovorima. Prestolonasljednik je pozvao Trumpa na deeskalaciju, navodi se u izvješću.