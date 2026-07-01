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KONVENCIJA U RUJNU

Trump najavio veliki skup u Teksasu uoči ključnih izbora: 'Bit će kao nijedan drugi!'

Piše HINA,
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Trump najavio veliki skup u Teksasu uoči ključnih izbora: 'Bit će kao nijedan drugi!'
Foto: Aaron Schwartz
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Trumpova popularnost pala je posljednjih mjeseci usred utjecaja iranskog sukoba

Američka Republikanska stranka planira održati konvenciju u saveznoj državi Teksasu u rujnu uoči ključnih međuizbora u studenom, rekao je u utorak predsjednik Donald Trump. Događaj će se održati u Dallasu 9. i 10. rujna, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social, dodajući da će kombinirati politički program sa zabavom, bez navođenja daljnjih detalja.

- Bit će to SKUP kao ni jedan drugi! - napisao je Trump. U svojoj objavi, Trump je naglasio prioritete domaće politike, rekavši da će se skup usredotočiti na smanjenje poreza, sigurnost granica, niže troškove života i javnu sigurnost.

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Trumpova popularnost pala je posljednjih mjeseci usred utjecaja iranskog sukoba.

Demokrati i neki republikanci optužili su ga da ne posvećuje dovoljno pažnje domaćim problemima. Prije svog drugog mandata, Trump se zauzimao za obećanja da će izbjeći nove ratove i značajno smanjiti cijene energije.

Na međuizborima u studenom birači će birati sve zastupnike u Zastupničkom domu, kao i dio Senata i razne druge dužnosnike na državnoj razini.

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Ako bi republikanci izgubili tijesnu većinu u bilo kojem domu, Trump bi se suočio s velikim preprekama u promicanju zakonodavstva i mogao bi biti izložen ponovnom pritisku opoziva.

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