Trump nakon tužbe: 'Prekasno je da se zaustavi gradnja plesne dvorane u Bijeloj kući'

"Gradim, uz sve ostalo što radim, jednu od najvećih i najljepših plesnih dvorana na svijetu", napisao je američki predsjednik u nedjelju na svojoj društvenoj mreži Truth. "PREKASNO JE" za zaustavljanje radova na ovom "DARU Americi", napisao je predsjednik u neuobičajeno dugoj objavi na Truth Socialu.

U petak su dužnosnici ministarstva pravosuđa izjavili da se planovi za plesnu dvoranu još uvijek mogu izmijeniti, na sudskom ročištu po tužbi Nacionalne zaklade za očuvanje povijesne baštine (NTHP).

"Zaustavljanje gradnje u ovoj poodmakloj fazi, kada je toliko toga već naručeno i dovršeno, bilo bi katastrofalno za Bijelu kuću, našu zemlju i sve uključene", napisao je Donald Trump.

U listopadu je taj milijarder dao srušiti jedno krilo Bijele kuće buldožerom kako bi izgradio plesnu dvoranu namijenjenu za smještaj do 1000 ljudi za razne prijeme i večere u čast stranih dostojanstvenika.

Nacionalni fond (NTHP) podnio je tužbu protiv njegove vlade u prosincu, tvrdeći da nije ispunila zakonske uvjete za procjenu niti dobila odobrenje Kongresa za projekt.

„Davanje tako velike donacije Sjedinjenim Državama gotovo su svi smatrali DIVNIM ČINOM. Ali ne, kao i obično, tužili su me. Ovaj je put to krajnje ljevičarska Nacionalna (ne!) zaklada za očuvanje povijesne baštine, skupina kojoj ne može biti manje stalo do naše zemlje“, napisao je na svojoj društvenoj mreži.

NTHP je neprofitna organizacija kojoj prema odobrenju Kongresa pripadaju ovlasti vezane uz očuvanje povijesnih zgrada.

„Takozvani 'konzervatori' (...) ne bi smjeli spriječiti ovo nasušno potrebno proširenje naše VELIKE Bijele kuće, mjesta za koje predsjednik nikada nije trebao dopuštenje da ga promijeni ili unaprijedi“, inzistira trenutačni stanovnik američke predsjedničke rezidencije.