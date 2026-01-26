Stručnjaci o Odboru za mir: 'Gentlemanski klub u koji ulaziš po pozivnici i još debelo platiš'

Zaključno je poručio da Vlada vodi „politiku čekanja gospodara“, istaknuvši da je važno imati jasan stav i samostalno voditi vanjsku politiku, umjesto čekati da je drugi formuliraju.

Rukovoditelj Središnjeg ureda za međunarodne odnose Sveučilišta u Zagrebu Goran Bandov rekao je u emisiji U mreži Prvog da je američko društvo već dugo obilježeno snažnim podjelama.

- Represivni aparat u SAD ima šire ovlasti no što je nama u Europi poznato i te šire ovlasti se puno koriste. Dosta utjecajnih ljudi pozivaju na smirivanje tenzija u zemlji - istaknuo je.

Govoreći o političkoj dinamici u SAD-u, Bandov je dodao da će Donald Trump reagirati pragmatično ako procijeni da situacija ne nailazi na dobar odjek kod njegovih birača.

- Donald Trump, ako procijeni da njegovo biračko tijelo ne reagira pozitivno na ovu situaciju u SAD-u, on će povući poteze kako bi zadržao podršku birača - rekao je Bandov.

Pomoćnik rektora Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“ Gordan Akrap smatra da aktualni prosvjedi u SAD-u imaju manji utjecaj na Trumpovu globalnu politiku nego što se često procjenjuje.

- Ovo što se događa u SAD-u nije od jučer. Već od 2012. godine vide se duboke podjele u biračkom tijelu i one su eskalirale zadnjih godina. Veliku odgovornost za to imaju i Demokrati koji su razvodnjavali sustav vrijednosti i koji su vodili do politike da je sve dozvoljeno i sada imamo reakciju koja je Trumpa dovela na vlast - istaknuo je.

Dodao je i da se posljednjih mjeseci vidi porast nasilja prema državnim službenicima.

- Nepoštivanje državnih autoriteta dovodi do ovakvih ozbiljnih stvari - rekao je.

Na pitanje može li Trump voditi ozbiljnu globalnu politiku dok u zemlji eskalira nasilje, Akrap je odgovorio da Trump smatra da može.

Bandov je upozorio da bi promjena odnosa snaga u Kongresu mogla otežati provedbu predsjednikovih politika, iako smatra da je takav scenarij još uvijek daleko.

- Sigurno je da će Trump poduprijeti sebi lojalne zastupnike i to će činiti što je moguće snažnije - rekao je.

Akrap je pritom istaknuo da je ekonomska situacija u SAD-u relativno pozitivna.

Govoreći o Odboru za mir, Bandov je rekao da je ključno pitanje njegova stvarna uloga.

- Znamo da je on zamišljen da bude fokusiran isključivo na pitanje Bliskog istoka. U ovom momentu vidimo da on izmiče toj priči i fokus mu se širi na sve potencijalne konflikte. Ima dosta međunarodno pravnih kontroverzi oko Odbora za mir i pitanje je može li međunarodno pravo funkcionirati kao što je funkcioniralo u nekim prošlim vremenima - kazao je.

Dodao je da Odbor za mir ne vidi kao ozbiljnu konkurenciju Ujedinjenim narodima.

- Danas UN nema opseg koji je imao nekada i nužne su reforme u njemu, no Odbor za mir nije realna prijetnja UN-u - naglašava.

Osvrćući se na širi međunarodni kontekst, Akrap je rekao da je ruskom agresijom na Ukrajinu došlo do dubokih promjena u globalnom poretku.

- Prihvaćanje činjenice da se prelazi u više polarni svijet, da SAD više neće biti svjetski policajac te da dozvoljava Kini da u svom susjedstvu provodi svoje interese, ali ne na uštrb SAD-a. No, Europa treba shvatiti da se mora osloniti sama na sebe, da treba postići formacijski, teritorijalni i digitalni suverenitet u svom prostoru te da radi na novim strateškim savezništvima - istaknuo je.

Zaključio je kako Hrvatska treba jasno definirati svoje interese na zapadnom Balkanu, u skladu s ustavnim okvirom te zaštitom prava, sigurnosti i stabilnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i manjina u Srbiji.