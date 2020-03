Upute za građane: Sve mjere i savjeti u borbi protiv korone

TKO SVE MORA U SAMOIZOLACIJU, A TKO U KARANTENU

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske nadopunio je 12. ožujka 2020. godine pojačani paket mjera za smanjenje unosa bolesti u populaciju i jačanje nadzora nad širenjem koronavirusa. Navedena lista država/područja mijenjat će se u skladu s preporukama I epidemiološkom situacijom.



Svi strani državljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku iz sljedećih država/područja:



- Narodne Republike Kine: provincija Hubei

- Talijanske Republike

- SR Njemačke: Okrug Heinsberg u njemačkoj saveznoj državi North Rhine-Westphalia

- Republike Koreje: grad Daegu i provincija Cheongdo

- Islamske Republike Iran



bit će upoznati s mjerom obaveznog smještaja u karantenu na razdoblje od 14 dana, a svi hrvatski državljani dobit će rješenje o obvezi samoizolacije na razdoblje od 14 dana.



Svi strani i hrvatski državljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku iz sljedećih država/područja:



- Narodne Republike Kine (osim područja provincije Hubei)

- Hong Kong (Narodna Republika Kina)

- Republike Koreje (osim područja grada Daegu i provincije Cheongdo)

- Japana

- Republike Singapur

- Francuske Republike

- Savezne Republike Njemačke (osim okruga Heinsberg u njemačkoj saveznoj državi North Rhine – Westphalia)

- Republike Austrije

- Švicarske Konfederacije

- Kraljevine Španjolske

- Kraljevine Nizozemske

- Kraljevine Švedske

- Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

- Malezije

- Republike Slovenije (samo područje Bele Krajine)



dobit će rješenje o obvezi samoizolacije u trajanju od 14 dana.

KOGA KONTAKTIRATI U SLUČAJU SIMPTOMA

Brojevi telefona Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na temu koronavirusa dostupni su za građane svaki radni dan od 8 do 22 sata te subotom i nedjeljom od 8 do 14 sati:

091 468 30 32

099 468 30 01

U HZJZ napominju: Molimo Vas kontaktirajte nas telefonski, a ne putem SMS-a. Iz tehničkih razloga ne možemo Vam odgovarati na SMS poruke koje su poslane na ove mobitele.

Ovo su brojevi telefona epidemiologa po županijama:

Također, sve informacije možete potražiti na stranicama HZJZ-a, na sljedećem LINKU.

Stožer Civilne zaštite RH isto ima info telefon; 01 38 55 950 (8 do 20 sati)

Sva priopćenja Civilne zaštite RH potražite na ovom LINKU.

ŠTO SE SVE NUDI BESPLATNO U IZOLACIJI?

I naše tvrtke odlučile su ponuditi i više nego dobar razlog da građani poslušaju nadležne službe i izbjegavaju javna okupljanja. Nudi se besplatni internet, gledanje filmova...POPIS SVEGA POGLEDAJTE OVDJE.

KRŠENJE SAMOIZOLACIJE SE KAŽNJAVA ZATVOROM!

U Hrvatskoj su predviđene vrlo stroge kazne zatvora za kršenje uvjeta samoizolacije kao što je to bio skandalozni slučaj muškarca koji se, unatoč tome što mu je bila određena spomenuta zdravstvena mjera, pojavio s djetetom na pregledu u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu. Stručnjaci ozbiljno upozoravaju kako samo nekoliko ponovljenih slučajeva, poput ovoga iz bolnice u Klaićevoj, može dovesti do golemog povećanja broja zaraženih u Hrvatskoj i eksplozije epidemije korona virusa.

Prema članku 180. Kaznenog zakona RH, koji se odnosi na širenje i prenošenje zaraznih bolesti, predviđena je kazna zatvora od tri godine za osobe koje se, ne pridržavajući mjera zaštite, drugoga zaraze opasnom zaraznom bolešću. Čak i oni koji nikoga ne zaraze, a ne postupaju po propisima i naredbama državnih tijela, dobit će kaznu zatvora u trajanju od dvije godine.

U dijelu Vlade RH-a razmišlja se i o postrožavanju zakonskih sankcija za one koji se ne pridržavaju pravila samoizolacije i time ugrožavaju zdravlje stanovništva. To dovoljno govori o ozbiljnosti cijele situacije u Hrvatskoj.

Ukoliko sumnjate da imate simptome, ne idite svom liječniku nego ga nazovite i slijedite daljnje upute!

ŠTO SVATKO OD NAS MOŽE UČINITI DA SPRIJEČI ŠIRENJE ZARAZE?

Ako ste bili u inozemstvu, iskreno i potpuno obavijestite graničnog policajca o zemlji, odnosno zemljama u kojima ste boravili posljednjih 14 dana. Ako utvrdi da dolazite iz područja zahvaćenog novim korona virusom, granični policajac uputit će vas sanitarnom inspektoru. Sanitarni inspektor izdat će vam rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor nadležnog epidemiologa.

U potpunosti se trebate pridržavati svih uputa koje dobijete. Upozorite ako imate barem jedan od sljedećih simptoma: povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, kratak dah - stoji u uputama uz savjete o prevenciji i zaštiti protiv zaraze. Savjeti su uobičajene higijenske preporuke za zaštitu od svih zaraza i infekcija.

Redovito perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola. Kad kašljete i kišete, prekrijte usta i nos laktom ili papirnatom maramicom, koju poslije odbacite u koš za otpad i operite ruke. Izbjegavajte dodirivanje lica, usta, nosa i očiju.

Izbjegavajte bliski kontakt s ljudima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj ili kratak dah. Izbjegavajte rukovanje i održavajte razmak od barem jedan metar kod razgovora te u konačnici izbjegavajte veće grupe ljudi i javna okupljanja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svojim stranicama donosi niz mjera i uputa za zaštitu od bolesti. Sve možete pročitati OVDJE.

PREKIDA SE NASTAVA U ŠKOLAMA I FAKULTETIMA; NASTAVA IDE ONLINE, NA HTV3 i SPTV

Od ponedjeljka, 16. ožujka, staje se s nastavom na dva tjedna u osnovnim i srednjim školama. Isti režim vrijedit će i za vrtiće i fakultete, s tim da odluku o radu vrtića formalno donose jedinice lokalne samouprave.



Pritom će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole pratiti nastavu putem posebnih emisija na Hrvatskoj radioteleviziji te putem Sportske televizije. Viši razredi imat će online nastavu. SVE O ONLINE NASTAVI PROČITAJTE OVDJE



Premijer je pojasnio da će nastavnici od ponedjeljka nastaviti dolaziti u škole te da će djeca koja nemaju mogućnost ostati kod kuće također moći dolaziti u škole, kao i vrtiće.

EKONOMSKE MJERE VLADE ZA UBLAŽAVANJE KRIZE

Odgodit će se plaćanje poreza na dohodak, poreza na dobit i plaćanje doprinosa. Dio prihoda koji će sada zbog toga biti manji lokalnim jedinicama će središnji proračun nadomjestiti, najavio je predsjednik Vlade dodavši da će idući tjedan u žurnu saborsku proceduru Vlada uputiti izmjene odgovarajućih zakona.



Pritom će Ministarstvo financija utvrditi kriterije za odgodu navedenih plaćanja i fokusirati mjere na one poduzetnike koji su direktno pogođeni.

OGRANIČENJE CIJENA PROIZVODA

Vlada je donijela Odluku o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode.



Ova Odluka donosi se radi sprječavanja negativnih učinaka promjene pojedinih cijena proizvoda i radi sprječavanja monopolističkog određivanja cijena proizvoda, a u vezi s nastalom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS–CoV-2 u Republici Hrvatskoj čime se osigurava zaštita zdravlja i života ljudi.



Odlukom se određuju proizvodi na koje se primjenjuje mjera kontrole cijena: brašno, mlijeko i mlijeko u prahu, jaja, šećer, sol, riža, tjestenina, svježe meso, riba, voće i povrće, mesne konzerve, riblje konzerve, jestivo ulje, dječja hrana, dječje pelene, voda za piće, deterdžent za rublje, deterdžent za suđe, sapun, sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku (uključujući koncentrirani alkohol), zaštitni kombinezoni i druga zaštitna i medicinska odjeća i obuća, zaštitne naočale i viziri, zaštitne rukavice, zaštitne navlake za cipele, zaštitne maske – kirurška, FFP2, FFP3, respiratori/transportni ventilatori, lijekovi i medicinski proizvodi te posteljno i ostalo rublje za zdravstveni sustav.



Odluka se odnosi na subjekte koji obavljaju registriranu djelatnost proizvodnje i trgovine na području Republike Hrvatske.



Sukladno Zakonu o iznimnim mjerama kontrole cijena, najvišom cijenom smatra se cijena proizvoda na dan 30. siječnja 2020. godine, kada je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila zaraznu bolest COVID-19 uzrokovanu virusom SARS–CoV-2 javnozdravstvenom prijetnjom od međunarodnog značaja.



Također, ovom Odlukom ovlašćuje se ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta da, u slučaju opasnosti od nestašice navedenih proizvoda, ograniči njihovu prodaju izvan područja Republike Hrvatske, u skladu s člankom 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.



Za provedbu nadzora zadužuje se Državni inspektorat koji će o provedenom nadzoru redovito obavještavati Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.



Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

LOKALNE MJERE GRADOVA OPĆINA I ŽUPANIJA

Budući da se mjere mijenjaju praktički iz dana u dan, pratite službene stranice svojih općina, gradova i županija i njihove objave najnovijih lokalnih informacija. Nove mjere uvela je Istarska županija, koja je zabranila rad ugostiteljskih objekata, ograničila radno vrijeme trgovačkih lanaca i trgovina i uvela strogu kontrolu samoizolacije. Ugostiteljski objekti moraju prestati raditi od nedjelje pa do 14. travnja. U to ne ulaze dostave hrane te rad pučke kuhinje,koji će raditi uz maksimalne mjere predostrožnosti.

- S radom prestaju i uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje neposredni bliski kontakt s klijentima. To su frizeri, pedikeri, brijači i kozmetičari, koji također moraju prekinuti rad do 14. travnja.Trgovački centri mogu raditi maksimalno do 18 sati, a moraju se pridržavati mjera kao što su:ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni u centru na način da se na ulazu regulira broj osoba koje istovremeno ulaze u centar.

Ispred blagajni na pod treba staviti oznake razmaka od najmanje metar do jedan i pol metar, te omogućiti da radi što veći broja kasa radi veće protočnost. Manje trgovine prehrambenim proizvodima smiju raditi do 18 sati ali također uz ograničen broj ljudi koji je istovremeno unutra, poručuju iz Stožera.

Sve dosadašnje mjere po županijama i županijskim središtima PROČITAJTE OVDJE

PRIPREMA ZA SAMOIZOLACIJU - KUPUJTE PAMETNO, NE PANIČNO!

U Hrvatskoj je trenutačno više od 5000 ljudi u nekom obliku epidemiološkog nadzora. Oni se ne smiju kretati van i tijekom boravka u izolaciji otežana im je mogućnost nabave namirnica.

Njima, njihovim ukućanima i ljudima koji završe u izolaciji pametna izrada popisa namirnica može pomoći da lakše izdrže izolaciju. I da spriječe nepotrebne navale na trgovine.

Dovoljno je da imate namirnica za dva tjedna, a ne da nagomilate hrane za sljedećih pet godina. Važno je zadržati smirenost i ne stvarati paniku, pa isto tako ne treba nahrupiti u trgovine te isprazniti police. Pratite dnevna izvješća i upute koje šalju nadležne službe kako biste bili u tijeku s informacijama i svakako se pridržavajte savjeta struke. Ne pokušavajte zaobići ili na drugi način prekršiti upute, jer one su tu radi svih građana i njihove zdravstvene sigurnosti. Savjete za pametnu i umjerenu kupnju možete pročitati OVDJE.

KAKO SI OLAKŠATI BORAVAK U ČETIRI ZIDA?

Činjenica da zbog širenja COVID-19 djeca ne idu u školu, a veliki broj roditelja rade od kuće za sve skupa može biti vrlo stresna, pa je dobro imati na umu nekoliko stvari koje mogu pomoći da to lakše izgurate. Savjete za lakši boravak kod kuće PROČITAJTE OVDJE.

BUDIMO SOLIDARNI: BRINITE ZA STARIJE OSOBE, SUSJEDE KOJI ŽIVE SAMI, NEMOĆNE...

Ako ste ovih dana zdravi i u prilici da izađete do trgovine u redovnu nabavku, ili po neku namirnicu koja je baš pofalila, ne zaboravite na svoje djedove i bake, a pogotovo na starije susjede i sugrađane koji se možda i ne mogu kretati, ili ih je strah izlaziti da se negdje ne bi zarazili korona virusom. Mnogi među njima nemaju djece i članova obitelji koji bi mogli 'uskočiti', pa na primjer pokucajte ponekad na vrata starijih susjeda.

Ponudite im da ćete im, kad idete u trgovinu po stvari koje vama trebaju, usput donijeti i ono što njima treba, ili otići po lijekove, s tim da oni prethodno nazovu liječnika i zatraže recept, kako ne biste čekali u čekaonici.

Kako pokazuju i neke objave na Facebooku, među nama je puno onih koji su spremni pomoći i ljudima koje ne poznaju. Tako se, na primjer, na Facebooku već može naći dosta objava u kojima ljudi nude da im se oni kojima je potrebna pomoć jave i inbox, s tim da su gotovo svi usluge spremni ponuditi besplatno.

Zagrepčani su tako u petak navečer napravili grupu za pomoć starijim sugrađanima, a do sad im se javilo preko tisuću ljudi.

Grupa je nazvana Jedni za druge, a kažu:

S obzirom na situaciju oko koronavirusa i broj ljudi koji je trenutno u samoizolaciji, odlučili smo kreirati grupu da pomognemo onima koji trenutno ne mogu izaći iz kuće, u karanteni su, lošijeg zdravstvenog stanja i slično.

Za sada smo okupili nekoliko ljudi u različitim kvartovima po Zagrebu koji će vam vrlo rado na kućnu adresu dostaviti hranu, lijekove i ostale stvari dok ste u karanteni.

Tko god je zainteresiran i ima vremena pomoći, ima prijevozno sredstvo (bajk, auto, romobil, noge) može nam se javiti i napisati po kojem kvartu su u mogućnosti raznositi potrepštine.

Također, ukoliko se trenutno nalazite u samoizolaciji, napišite post u grupi, što vam je potrebno i naznačite svoj kvart kako bi se mogli lakše organizirati.

Brinimo jedni o drugima, pazimo na starije...