Obavijesti

News

Komentari 0
SKANDALOZNE RIJEČI

Trump novinarki rekao: 'Tiho, tiho prasice'. Bijela kuća: 'To izražava njegovu iskrenost...'

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Trump novinarki rekao: 'Tiho, tiho prasice'. Bijela kuća: 'To izražava njegovu iskrenost...'
Foto: Evelyn Hockstein

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da su američki birači ponovno izabrali Trumpa zbog njegove iskrenosti te da bi novinari trebali cijeniti njegovu otvorenost u odgovaranju na pitanja.

Bijela kuća u četvrtak je stala u obranu predsjednika Donalda Trumpa nakon što je novinarku nazvao "prasicom" , rekavši da predsjednikove izjave odražavaju njegovu iskrenost i transparentnost.

U razgovoru s novinarima tijekom leta prošli tjedan, koji je od tada postao viralan, Trump se nagnuo prema novinarki, pokazao u nju prstom i rekao: "Tiho, tiho prasice", dok ga je ispitivala o pokojnom osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu i nedavno objavljenom e-mailu u kojem je taj njujorški financijer tvrdio da je Trump "znao za djevojke".

Upitana u četvrtak o incidentu, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da su američki birači ponovno izabrali Trumpa zbog njegove iskrenosti te da bi novinari trebali cijeniti njegovu otvorenost u odgovaranju na pitanja.

"On upozorava na lažne vijesti kad ih vidi i frustriran je s novinarima koji šire lažne informacije. Ali također pruža neviđen pristup medijima i odgovara na pitanja gotovo svakodnevno", rekla je Leavitt tijekom brifinga u Bijeloj kući, ne nudeći nikakve dokaze o lažnim informacijama.

NOVE TEORIJE ZAVJERE Trump o kćeri Tiffany: 'Otkazali su joj dodjelu diplome i rekli da je zbog korone. Ali nije tako...'
Trump o kćeri Tiffany: 'Otkazali su joj dodjelu diplome i rekli da je zbog korone. Ali nije tako...'

U utorak je u Ovalnom uredu Trump drugu novinarku nazvao "užasnom osobom" nakon što je saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana, koji je bio u posjeti, upitala o ubojstvu novinara Jamala Khashoggija te pitala Trumpa zašto nije objavio Epsteinove dosjee.

Trump je u srijedu potpisao zakon kojim se Ministarstvu pravosuđa nalaže objavljivanje dokumenata iz dugotrajne istrage o Epsteinu, nakon što se u početku opirao javnom objavljivanju tih dokumenata. 

Društvo profesionalnih novinara (SPJ) ovog tjedna osudilo je Trumpov omalovažavajući jezik prema novinarima, ističući njegovu povijest korištenja ponižavajućeg jezika za diskreditiranje žena. 

NEVJEROJATNO Odobrio je ubojstvo novinara, Trump ga svečano dočekao: Nemojte sramotiti našeg gosta
Odobrio je ubojstvo novinara, Trump ga svečano dočekao: Nemojte sramotiti našeg gosta

"Nitko ne očekuje da će predsjednici biti najveći obožavatelji novinara. Ali ne bi se smjelo tolerirati napadanje novinarki ponižavajućim uvredama", rekla je izvršna direktorica SPJ-a Caroline Hendrie.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'
MALOLJETNIK SVE ISPRIČAO POLICIJI?!

'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'

Jedan mladić iz skupine navodno je u jednom trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila. Tada su se svi razbježali i napustili zgradu Vjesnika koji je nakon toga planuo
Pogledajte koliko bi snijega moglo pasti kod nas za vikend!
OBUCITE SE TOPLO

Pogledajte koliko bi snijega moglo pasti kod nas za vikend!

Meteoalarm je na snazi za jug Jadrana zbog jakih udara juga. Snijega bi, osim u gorju, moglo biti i u nizinama. Na sjeveru će okrenuti na buru
Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, i poduzetnik koji je radio i na SOA-inoj zgradi
KORUPTIVNA KAZNENA DJELA

Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, i poduzetnik koji je radio i na SOA-inoj zgradi

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025