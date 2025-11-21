Trump novinarki rekao: 'Tiho, tiho prasice'. Bijela kuća: 'To izražava njegovu iskrenost...'

Bijela kuća u četvrtak je stala u obranu predsjednika Donalda Trumpa nakon što je novinarku nazvao "prasicom" , rekavši da predsjednikove izjave odražavaju njegovu iskrenost i transparentnost.

U razgovoru s novinarima tijekom leta prošli tjedan, koji je od tada postao viralan, Trump se nagnuo prema novinarki, pokazao u nju prstom i rekao: "Tiho, tiho prasice", dok ga je ispitivala o pokojnom osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu i nedavno objavljenom e-mailu u kojem je taj njujorški financijer tvrdio da je Trump "znao za djevojke".

Upitana u četvrtak o incidentu, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da su američki birači ponovno izabrali Trumpa zbog njegove iskrenosti te da bi novinari trebali cijeniti njegovu otvorenost u odgovaranju na pitanja.

"On upozorava na lažne vijesti kad ih vidi i frustriran je s novinarima koji šire lažne informacije. Ali također pruža neviđen pristup medijima i odgovara na pitanja gotovo svakodnevno", rekla je Leavitt tijekom brifinga u Bijeloj kući, ne nudeći nikakve dokaze o lažnim informacijama.

U utorak je u Ovalnom uredu Trump drugu novinarku nazvao "užasnom osobom" nakon što je saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana, koji je bio u posjeti, upitala o ubojstvu novinara Jamala Khashoggija te pitala Trumpa zašto nije objavio Epsteinove dosjee.

Trump je u srijedu potpisao zakon kojim se Ministarstvu pravosuđa nalaže objavljivanje dokumenata iz dugotrajne istrage o Epsteinu, nakon što se u početku opirao javnom objavljivanju tih dokumenata.

Društvo profesionalnih novinara (SPJ) ovog tjedna osudilo je Trumpov omalovažavajući jezik prema novinarima, ističući njegovu povijest korištenja ponižavajućeg jezika za diskreditiranje žena.

"Nitko ne očekuje da će predsjednici biti najveći obožavatelji novinara. Ali ne bi se smjelo tolerirati napadanje novinarki ponižavajućim uvredama", rekla je izvršna direktorica SPJ-a Caroline Hendrie.