'OSLOBAĐAMO KUBU'

Trump o optužnici protiv Raula Castra: 'Neće biti eskalacije'

Piše HINA,
Američki predsjednik poručio je da ne očekuje eskalaciju nakon što je SAD podigao optužnicu protiv bivšeg kubanskog vođe Raula Castra zbog rušenja civilnih zrakoplova 1996. godine.

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je izjavio da je "eskalacija" na Kubi nepotrebna, a američku optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra nazvao je "vrlo velikim danom". "Neće biti eskalacije. Ne mislim da je to potrebno. To mjesto se raspada", kazao je novinarima nakon povratka iz Connecticuta, dodajući da SAD "oslobađa Kubu". Američko ministarstvo pravosuđa u srijedu je podiglo optužnicu protiv 94-godišnjeg Raula Castra, optužujući ga za ubojstva 1996. kada su srušena dva civilna zrakoplova kojima su pilotirali protivnici kubanskog vođe. Vršitelj dužnosti američkog ministra pravosuđa Todd Blanche izjavio je da očekuje da će bivši kubanski vođa provesti ostatak života u zatvoru u Sjedinjenim Državama.

Na konferenciji za novinare u Miamiju rekao je da očekuje da će se Castro pojaviti u SAD-u "dobrovoljno ili na drugi način".

On je  međutim odbio usporediti taj slučaj s onim venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura kojeg su američke snage zarobile u siječnju i pritvorile u Sjedinjenim Državama gdje čeka  suđenje.

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel optužnicu za slučaj koji datira iz 1996. godine nazvao je "političkim manevrom bez ikakve pravne osnove".

"Ovo je politički manevar bez ikakve pravne osnove, koji samo nastoji pojačati slučaj koji izmišljaju kako bi opravdali suludi plan vojne agresije na Kubu", izjavio je kubanski šef države na svom računu na društvenim mrežama.

"24. veljače 1996. Kuba je djelovala u samoobrani", dodao je kubanski predsjednik.

Američki mediji pišu da su toga datuma kubanski borbeni zrakoplovi srušili dva nenaoružana civilna zrakoplova s članovima antikastrovske organizacije, ubivši sva četiri muškarca u avionima od kojih su trojica bili američki državljani. Treći zrakoplov, u kojem se nalazio vođa organizacije, jedva je izbjegao nesreću.

U to vrijeme Raul Castro bio je ministar obrane.

Blanche je rekao da Castro i pet drugih optuženika imaju naloge za uhićenje zbog optužbi za zavjeru za ubojstvo američkih državljana, uništavanje zrakoplova i četiri pojedinačne točke optužnice za ubojstvo.

„Sjedinjene Države i predsjednik Donald Trump ne zaboravljaju i neće zaboraviti svoje građane“, rekao je Blanche. „Također ne zaboravljamo obitelji, voljene i prijatelje koji nose tugu već 30 godina.“

