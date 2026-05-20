SAD digao optužnicu protiv Raula Castra, bivšeg kubanskog predsjednika: Evo zbog čega

Podignuta je optužnica protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra u Sjedinjenim Državama, rekao je u srijedu za Reuters visoki dužnosnik administracije predsjednika Donalda Trumpa, što predstavlja eskalaciju pritiska Washingtona na komunističku vlast tog karipskog otoka. Kubansko ministarstvo vanjskih poslova još nije odgovorilo na zahtjev za komentar. Do optužnice je došlo u trenutku kad američki predsjednik ulaže napore u promjenu režima na Kubi. Na tom su otoku komunisti 1959. došli na vlast revolucijom, koju je predvodio Castrov brat Fidel.

"Amerika neće tolerirati odmetničku državu koja je dom stranim vojnim, obavještajnim i terorističkim operacijama neprijateljskog karaktera samo 145 kilometara od američke domovine", rekao je Trump u izjavi ranije u srijedu.

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel rekao je u ponedjeljak da otok ne predstavlja prijetnju.

Zrakoplovni incident

Očekuje se da će se optužbe protiv 94-godišnjeg Castra temeljiti na incidentu iz 1996. u kojem su kubanski zrakoplovi oborili zrakoplove kojima je upravljala kubanska skupina u egzilu, rekao je prošli tjedan dužnosnik američkog ministarstva pravosuđa za Reuters pod uvjetom anonimnosti.

Skupina je tragala za ljudima koji su htjeli pobjeći iz otočne države u čamcima. Dva zrakoplova oborio je kubanski borbeni zrakoplov, pri čemu su poginule četiri osobe.

SAD je de facto otoku nametnuo blokadu prijeteći sankcijama zemljama koje ga opskrbljuju gorivom, zbog čega se Kuba nosi sa stalnim nestancima struje i trpi najtežu krizu u nekoliko desetljeća.

U video poruci upućenoj kubanskom narodu u srijedu ujutro, američki državni tajnik Marco Rubio, čiji su roditelji bili kubanski imigranti u Sjedinjenim Državama, ponudio je stvaranje novih odnosa između dviju zemalja. Rekao je da SAD može osigurati 100 milijuna dolara pomoći te je za nestašicu električne energije, hrane i goriva okrivio kubanske čelnike.

Govoreći na španjolskom, Rubio je rekao da hranu i lijekove mora distribuirati Katolička crkva ili druge pouzdane dobrotvorne skupine.

Kao odgovor, kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez nazvao je Rubija "glasnogovornikom korumpiranih i osvetoljubivih interesa", ali nije isključio prihvaćanje pomoći.

"Stalno govori o paketu pomoći od 100 milijuna dolara, koji Kuba nije odbacila, ali čiji je cinizam očit svima s obzirom na razorni učinak ekonomske blokade i energetskog pritiska", napisao je Rodriguez u objavi na X-u.

"Kuba je sljedeća"

Rođen 1931., Raul Castro bio je ključna figura uz svog starijeg brata u gerilskom ratu koji je svrgnuo diktatora Fulgencija Batistu kojeg je podržavao SAD. Pomogao je u neuspjehu invazije u Zaljevu svinja koju su organizirale Sjedinjene Države 1961. godine.

Služio je kao kubanski ministar obrane prije nego što je preuzeo mandat predsjednika 2008. pošto se njegov brat razbolio. Fidel je umro 2016. godine.

Raul Castro odstupio je s predsjedničke dužnosti 2018. godine, ali je i dalje moćna figura u kubanskoj politici.

Kazneni postupak usmjeren na protivnika SAD-a kao što je Castro podsjeća na raniju optužnicu za trgovinu drogom protiv bivšeg venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, saveznika Havane, koga je SAD priveo i zatvorio, pojašnjava Reuters.

Trumpova vlada navela je tu optužnicu kao opravdanje za akciju američke vojske u Caracasu 3. siječnja u kojem je Maduro zarobljen i doveden u New York kako bi se suočio s optužbama. Izjasnio se da nije kriv.

Trump ustraje u tome da je kubanska komunistička vlada korumpirana, a u ožujku je zaprijetio da je Kuba "sljedeća" nakon Venezuele.

Diaz-Canel je u ponedjeljak rekao da bi bilo kakva američka vojna akcija protiv Kube dovela do "krvoprolića".