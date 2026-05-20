Obavijesti

News

Komentari 1
NOVA ESKALACIJA

SAD digao optužnicu protiv Raula Castra, bivšeg kubanskog predsjednika: Evo zbog čega

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
SAD digao optužnicu protiv Raula Castra, bivšeg kubanskog predsjednika: Evo zbog čega
Foto: Carlos Garcia Rawlins

Bivši kubanski predsjednik tereti se zbog rušenja civilnih zrakoplova 1996. godine, dok Washington istodobno nudi 100 milijuna dolara pomoći i traži promjenu režima u Havani.

Podignuta je optužnica protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra u Sjedinjenim Državama, rekao je u srijedu za Reuters visoki dužnosnik administracije predsjednika Donalda Trumpa, što predstavlja eskalaciju pritiska Washingtona na komunističku vlast tog karipskog otoka. Kubansko ministarstvo vanjskih poslova još nije odgovorilo na zahtjev za komentar. Do optužnice je došlo u trenutku kad američki predsjednik ulaže napore u promjenu režima na Kubi. Na tom su otoku komunisti 1959. došli na vlast revolucijom, koju je predvodio Castrov brat Fidel.

TRUMP VRŠI PRITISAK Kubanski predsjednik odgovorio SAD-u: 'Vojni napad doveo bi do krvoprolića, mi nismo prijetnja'
Kubanski predsjednik odgovorio SAD-u: 'Vojni napad doveo bi do krvoprolića, mi nismo prijetnja'

"Amerika neće tolerirati odmetničku državu koja je dom stranim vojnim, obavještajnim i terorističkim operacijama neprijateljskog karaktera samo 145 kilometara od američke domovine", rekao je Trump u izjavi ranije u srijedu.

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel rekao je u ponedjeljak da otok ne predstavlja prijetnju.

Zrakoplovni incident

Očekuje se da će se optužbe protiv 94-godišnjeg Castra temeljiti na incidentu iz 1996. u kojem su kubanski zrakoplovi oborili zrakoplove kojima je upravljala kubanska skupina u egzilu, rekao je prošli tjedan dužnosnik američkog ministarstva pravosuđa za Reuters pod uvjetom anonimnosti. 

SVE ČEŠĆE REDUKCIJE FOTO Kuba pred kolapsom: Nemaju dizela i lož ulja, bez struje su čak 20 sati na dan
FOTO Kuba pred kolapsom: Nemaju dizela i lož ulja, bez struje su čak 20 sati na dan

Skupina je tragala za ljudima koji su htjeli pobjeći iz otočne države u čamcima. Dva zrakoplova oborio je kubanski borbeni zrakoplov, pri čemu su poginule četiri osobe.

SAD je de facto otoku nametnuo blokadu prijeteći sankcijama zemljama koje ga opskrbljuju gorivom, zbog čega se Kuba nosi sa stalnim nestancima struje i trpi najtežu krizu u nekoliko desetljeća.

U video poruci upućenoj kubanskom narodu u srijedu ujutro, američki državni tajnik Marco Rubio, čiji su roditelji bili kubanski imigranti u Sjedinjenim Državama, ponudio je stvaranje novih odnosa između dviju zemalja. Rekao je da SAD može osigurati 100 milijuna dolara pomoći te je za nestašicu električne energije, hrane i goriva okrivio kubanske čelnike.

'PRIJETE NAŠOJ SIGURNOSTI' Trump pojačava pritisak na Kubu: SAD uvodi nove sankcije vojnom i rudarskom sektoru
Trump pojačava pritisak na Kubu: SAD uvodi nove sankcije vojnom i rudarskom sektoru

Govoreći na španjolskom, Rubio je rekao da hranu i lijekove mora distribuirati Katolička crkva ili druge pouzdane dobrotvorne skupine.

Kao odgovor, kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez nazvao je Rubija "glasnogovornikom korumpiranih i osvetoljubivih interesa", ali nije isključio prihvaćanje pomoći.

"Stalno govori o paketu pomoći od 100 milijuna dolara, koji Kuba nije odbacila, ali čiji je cinizam očit svima s obzirom na razorni učinak ekonomske blokade i energetskog pritiska", napisao je Rodriguez u objavi na X-u.

NOVI PLANOVI SAD-A Trump: 'Nisam ja završio, idemo mi i na Kubu. Oni su propali, a mi možemo raditi štogod htjeli'
Trump: 'Nisam ja završio, idemo mi i na Kubu. Oni su propali, a mi možemo raditi štogod htjeli'

"Kuba je sljedeća"

Rođen 1931., Raul Castro bio je ključna figura uz svog starijeg brata u gerilskom ratu koji je svrgnuo diktatora Fulgencija Batistu kojeg je podržavao SAD. Pomogao je u neuspjehu invazije u Zaljevu svinja koju su organizirale Sjedinjene Države 1961. godine.

Služio je kao kubanski ministar obrane prije nego što je preuzeo mandat predsjednika 2008. pošto se njegov brat razbolio. Fidel je umro 2016. godine.

Raul Castro odstupio je s predsjedničke dužnosti 2018. godine, ali je i dalje moćna figura u kubanskoj politici.

NAFTNA BLOKADA Trump dopustio dolazak ruskom tankeru do Kube: 'Jedan brod im baš ništa ne znači. Gotovi su'
Trump dopustio dolazak ruskom tankeru do Kube: 'Jedan brod im baš ništa ne znači. Gotovi su'

Kazneni postupak usmjeren na protivnika SAD-a kao što je Castro podsjeća na raniju optužnicu za trgovinu drogom protiv bivšeg venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, saveznika Havane, koga je SAD priveo i zatvorio, pojašnjava Reuters.

Trumpova vlada navela je tu optužnicu kao opravdanje za akciju američke vojske u Caracasu 3. siječnja u kojem je Maduro zarobljen i doveden u New York kako bi se suočio s optužbama. Izjasnio se da nije kriv.

PLAN UN-a Kriza na Kubi: 'Iscrpe li se zalihe goriva, moglo bi biti poginulih'
Kriza na Kubi: 'Iscrpe li se zalihe goriva, moglo bi biti poginulih'

Trump ustraje u tome da je kubanska komunistička vlada korumpirana, a u ožujku je zaprijetio da je Kuba "sljedeća" nakon Venezuele.

Diaz-Canel je u ponedjeljak rekao da bi bilo kakva američka vojna akcija protiv Kube dovela do "krvoprolića".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Stotine ljudi na okupljanju u Drnišu: 'Ne želimo više ikada da osuđeni ubojica šeta slobodno'
IZ MINUTE U MINUTU

Stotine ljudi na okupljanju u Drnišu: 'Ne želimo više ikada da osuđeni ubojica šeta slobodno'

U utorak popodne nekoliko tisuća osoba otpratilo je Luku Milovca na posljednji počinak na drniškom groblju...
VIDEO STRAVIČAN NAPAD Rusi su dronovima zasuli Ukrajinu: 'Izvlačimo ljude, ovo je kaos!'
NIZ ZRAČNIH NAPADA

VIDEO STRAVIČAN NAPAD Rusi su dronovima zasuli Ukrajinu: 'Izvlačimo ljude, ovo je kaos!'

Najteže je pogođen grad Konotop u Sumskoj oblasti. Zbog kritičnog nedostatka vozila hitne pomoći ozlijeđenieu bolnicu prevoze i autima
ŠTO STE ČEKALI? Ovi ljudi imali su priliku kazniti monstruma koji je ubio Luku. Nije bilo hitno
UBOJSTVO U DRNIŠU

ŠTO STE ČEKALI? Ovi ljudi imali su priliku kazniti monstruma koji je ubio Luku. Nije bilo hitno

Općinski državni odvjetnik nije tražio istražni zatvor. Sutkinja godinu i pol nije zakazala prvo ročište. Inspekcije će pročešljati kako se vodio slučaj monstruma Aleksića...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026