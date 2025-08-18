Obavijesti

UOČI SASTANKA

Trump o sastanku s Zelenskim i europskim čelnicima: 'To je veliki dar, ali i čast za SAD'

Trump o sastanku s Zelenskim i europskim čelnicima: 'To je veliki dar, ali i čast za SAD'
Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je uoči sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem i europskim čelnicima rekao da je riječ o „velikom danu” i „velikoj časti” za Sjedinjene Države

Nakon prošlog susreta Zelenskija i Trumpa u SAD-u, napetog u kontrastu s dočekom koji je na Aljasci dobio ruski predsjednik Vladimir Putin, ukrajinski čelnik u Washington stiže 'pojačan' europskim čelnicima. 

U američku prijestolnicu stigli su i francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, njemački kancelar Friedrich Merz, finski predsjednik Alexander Stubb, britanski premijer Keir Starmer te predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. 

„Velik dan u Bijeloj kući. Nismo nikad imali toliko europskih čelnika ovdje odjednom. Velika čast za Ameriku!,”, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. 

Republikanac će se prvo susresti sa Zelenskijem, a potom s europskim čelnicima. Na sastancima će biti i američki potpredsjednik J.D. Vance koji je prvi kritizirao ukrajinskog čelnika tijekom njegovog prošlog boravka u Bijeloj kući u veljači. 

Dolazak europskih čelnika očekuje se u 18 sati po srednjoeuropskom vremenu. Trump će primiti Zelenskija u 19 sati, 15 minuta kasnije kreće njihov bilateralni susret, u 20:15 Trump će primiti i europske čelnike, a multilateralni susret s njima počinje u 21 sat. 

Ukrajinski čelnik je uoči susreta u Washington u ponedjeljak naglasio potrebu dobivanja sigurnosnih garancija. Kijev naglašava da je ranije bio primoran predati Krim i dio istoka zemlje, a da to nije zaustavilo novi ruski napad, a Ukrajina je već dobila sigurnosne garancije kad je predala nuklearni arsenal 1994. godine, zbog čega ne želi pristati na dogovor kojim mir opet neće biti trajan. 

„Nadam se da ćemo imati vremena razgovarati o arhitekturi sigurnosnih garancija. To je doista najvažnije”, rekao je Zelenskij tijekom susreta s američkim izaslanikom Keithom Kelloggom. 

Nakon tog sastanka najavio je da je Kijev spreman na produktivnim naporima kako bi se doista postigao mir u Ukrajini. 

„Rusija se može primorati na mir samo kroz snagu, a predsjednik Trump ima tu snagu”, napisao je na platformi X. 

Fox news prenosi da je Zelenskij ponovio kako je nemoguće da Ukrajina prepusti svoj teritorij Rusiji.

