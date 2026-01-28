Obavijesti

News

PROSVJEDNIKA UBILI AGENTI

Trump rekao da ubijeni Pretti nije trebao nositi pištolj, iako mu to dopušta zakon Minnesote

Piše HINA,
Foto: Kevin Lamarque

Na pitanje slaže li se s dužnosnicima administracije koji su Prettija opisali kao domaćeg terorista, Trump je rekao: "Nisam to čuo, ali sigurno nije trebao nositi pištolj"

Predsjednik SAD-a Donald Trump u utorak je rekao da Alex Pretti, muškarac kojeg savezni agenti ubili tijekom prosvjeda u subotu u Minneapolisu, nije trebao nositi pištolj ili napunjene spremnike, a ti komentari su ga doveli u sukob sa skupinama za prava na oružje i nekim republikancima.

Na pitanje slaže li se s dužnosnicima administracije koji su Prettija opisali kao domaćeg terorista, Trump je rekao: "Nisam to čuo, ali sigurno nije trebao nositi pištolj".

Trump je, razgovarajući s novinarima u restoranu u Iowi, kasnije dodao: "Imao je pištolj. To mi se ne sviđa. Imao je dva potpuno napunjena spremnika. To je puno loših stvari. I unatoč tome, rekao bih da je to... vrlo nesretno".

Prettija, koji je imao dozvolu za nošenje oružja, u subotu su ubili savezni agenti tijekom operacije provođenja imigracijskih zakona u Minneapolisu. Pucnjava je izazvala široke kritike i izazvala promjene u vodstvu operacija protiv iegalnih imigranata koje je naredila Bijela kuća.

Skupine zagovornika prava na oružje, uključujući utjecajnu Nacionalnu udrugu za oružje i ​radikalniju udrugu Američkih vlasnika oružja (​Gun Owners of America), izjavile su da je Pretti legalno nosio oružje. Videozapis Prettijevog ubojstva koji je snimio promatrač široko je dijeljen, pokazujući da nikada nije dotaknuo pištolj prije nego što je upucan i proturječi početnim tvrdnjama nekih Trumpovih dužnosnika da je predstavljao prijetnju provedbi zakona.

"Apsolutno možete hodati okolo s pištoljem i apsolutno možete mirno prosvjedovati dok ste naoružani", rekao je Luis Valdes, glasnogovornik ​udruge Gun Owners of America, lobističke skupine za prava na oružje. "To je američka povijesna tradicija koja datira još od ​Bostonske čajanke".

"Nismo sretni", rekao je Valdes o Trumpovim najnovijim komentarima.

Grupe za prava na oružje jedna su od najodanijih glasačkih skupina Republikanske stranke. Takve izjave Trumpa i drugih dužnosnika administracije otvorile su razdor uoči izbora  za Kongres u studenom, na pola predsjedničkog mandata. Trump je dao svoje komentare pozdravljajući pristaše u restoranu u Iowi prije zakazanog govora o gospodarstvu. Rekao je da se njegov  "car granice", Tom Homan, sastao s guvernerom Minnesote Timom Walzom te da se očekuje da će se kasnije u utorak sastati s gradonačelnikom Minneapolisa Jacobom Freyem.

