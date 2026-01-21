Trump odustao od carina Europi. 'Uspostavili smo okvir budućeg dogovora oko Grenlanda...'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako ipak neće uvesti carine Europi koje su bile planirane za 1. veljače, javlja BBC.

Pokretanje videa... 01:02 Trump: ‘Nikada nismo ništa tražili i nikada nismo ništa dobili. Sve što SAD traži je mjesto koje se zove Grenland’ | Video: 24sata/Reuters

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social poručio je da je "na temelju produktivnog sastanka sa šefom NATO-a Markom Rutteom uspostavljen okvir budućeg dogovora oko Grenlanda, uz poštovanje".

- Ovo rješenje, ako bude ostvareno, bit će izvrsno za Sjedinjene Američke Države i sve nacije NATO-a - poručio je Trump.

Kaže kako na temelju tog razumijevanja neće uvoditi carine, a u tijeku su dodatni razgovori o sustavu 'Zlatne kupole', kojeg Trump želi postaviti na Grenland.

- Daljnje informacije bit će dostupne kako razgovori budu napredovali. Potpredsjednik JD Vance, državni tajnik Marco Rubio, posebni izaslanik Steve Witkoff i po potrebi ostali bit će zaduženi za pregovore, oni će izvještavati izravno mene. Hvala vam na pažnji- poručio je Trump u objavi..

Europski saveznici sigurno su malo odahnuli zbog ove Trumpove najave, ali istovremeno pojavila su se brojna nova pitanja...

U novoj objavi Trump nije govorio o američkom vlasništvu Grenlanda, detalji dogovora/razgovora Trump-Rutte još nisu poznati.

