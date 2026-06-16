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Trump opet u igri oko Sjeverne Koreje? Južna Koreja zatražila njegovo vodstvo u pregovorima

Piše HINA,
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Trump opet u igri oko Sjeverne Koreje? Južna Koreja zatražila njegovo vodstvo u pregovorima
Foto: Ludovic Marin

Lee Jae Myung zamolio je američkog predsjednika da preuzme ulogu u traženju mirnog rješenja napetosti na Korejskom poluotoku tijekom samita G7.

Južnokorejski predsjednik ‌Lee Jae Myung zamolio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme ⁠vodstvo u traženju ⁠mirnog rješenja napetosti sa Sjevernom Korejom tijekom kratke razmjene na samitu Grupe ⁠sedmorice u utorak, priopćio je Leejev ured. Dvojica čelnika pozdravila su se tijekom grupne fotografije čelnika G7, rekao je predsjednički glasnogovornik Kang Yu-jung, gdje je Trump pitao Leeja o trenutnom stanju odnosa sa Sjevernom Korejom.  Lee je zatražio od Trumpa da vodi napore za mirno rješavanje pitanja Sjeverne Koreje, kao što je učinio s ratom na Bliskom istoku. Trump je odgovorio da će raditi na rješavanju pitanja Sjeverne Koreje, rekao je Kang.  Trump i sjevernokorejski vođa Kim Jong ‌Un održali su tri sastanka tijekom Trumpova prvog mandata, uključujući značajan samit u Singapuru 2018., drugi samit u Hanoiju 2019. i sastanak kasnije te godine u demilitariziranoj zoni između dviju Koreja, gdje je Trump postao prvi aktualni američki predsjednik koji je kročio u Sjevernu Koreju. 

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Diplomacija je doživjela kolaps nakon što na samitu u Hanoju nije postignut sporazum o ukidanju nuklearnog programa Sjeverne Koreje i ublažavanju sankcija koje su predvodile SAD. 

Trump je više puta signalizirao interes za oživljavanje izravne diplomacije s Kimom. Rekao je u kolovozu 2025. da se raduje što će vidjeti sjevernokorejskog vođu "u odgovarajućoj budućnosti", a također je ‌u listopadu rekao da bi "volio" ponovno se sastati s Kimom. 

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Trump je prošlog tjedna objavio svoju fotografiju bez naslova s Kim Jong Unom na društvenoj platformi Truth Social, u očitom podsjetniku na njihovu prošlu diplomaciju.

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