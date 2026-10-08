Trump otvorio vrata Mjanmaru: SAD pregovara s generalima

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa započela je izravne razgovore s vojnim vlastima u Mjanmaru, doznaje Reuters od američkih dužnosnika i drugih izvora upoznatih s pregovorima. Riječ je o velikom zaokretu u američkoj politici, koja je nakon vojnog udara 2021. bila usmjerena na međunarodnu izolaciju mjanmarskih generala.

Važnu ulogu u uspostavljanju kontakata imao je Michael Vance, pomoćnik državnog tajnika za obavještajne poslove i istraživanja. Razgovori su zasad usredotočeni na zatvaranje centara za internetske prijevare usmjerenih na američke građane, no mogli bi otvoriti put široj suradnji, uključujući pristup mjanmarskim nalazištima rijetkih zemnih elemenata, navodi sedam sadašnjih i bivših dužnosnika te drugih izvora upoznatih s promjenom američke politike. Vance je 15. i 16. rujna u glavnom gradu Naypyitawu sudjelovao u razgovorima s vođom vojnog udara, a danas predsjednikom Mjanmara Min Aung Hlaingom. Sastanak je bio usmjeren na oslobađanje američkog poduzetnika Adama Castilla, ali je ujedno otvorio mogućnost daljnjih kontakata, potvrdila su četiri izvora.

Bio je to susret na najvišoj razini od vojnog udara 2021. i odraz šireg zaokreta Trumpove vanjske politike, koja se od promicanja demokracije okreće pragmatičnim odnosima temeljenima na konkretnim interesima. Vanceova prisutnost na sastanku, kao ni njegova daljnja uloga u oblikovanju američke politike prema Mjanmaru, dosad nisu bile poznate javnosti. Min Aung Hlaing, bivši zapovjednik vojske, i dalje je pod američkim sankcijama zbog kršenja ljudskih prava, uključujući masovna ubojstva i protjerivanje stotina tisuća muslimana Rohindža 2016. i 2017., što je Washington proglasio genocidom. Manje od dva tjedna nakon Vanceova posjeta mjanmarska vojska izvela je zračni napad na prepunu tržnicu u saveznoj državi Rakhine, pri čemu je poginulo više od 50 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, prema podacima dužnosnika Ujedinjenih naroda za ljudska prava.

Američki State Department priopćio je da razgovara sa svim skupinama u Mjanmaru o pitanjima koja se tiču američkih interesa te pritom naglašava potrebu za prekidom nasilja i oslobađanjem političkih zatvorenika.

- Problemi se ne rješavaju ignoriranjem, nego suočavanjem s njima, izjavio je glasnogovornik Tommy Pigott.

Glasnogovornik mjanmarske vlade koju podupire vojska nije odgovorio na Reutersov upit za komentar. Min Aung Hlaing, koji je vojni udar opravdavao navodnom izbornom prijevarom, a protivnike nazivao teroristima, nastoji osigurati međunarodni legitimitet svojoj formalno civilnoj vladi.