štete potrošačima

Trump planira smanjiti neke carine na aluminij i čelik

Piše HINA,
Trump planira smanjiti neke carine na aluminij i čelik
Foto: Evelyn Hockstein

Američki predsjednik Donald Trump planira smanjiti neke od carina na čeličnu i aluminijsku robu, izvijestio je u petak Financial Times, pozivajući se na dobro upućene izvore

Dužnosnici ministarstva trgovine i ureda američkog trgovinskog predstavnika vjeruju da carine štete potrošačima jer podižu cijenu robe, kao što su kalupi za kolače ili limenke i konzerve, navodi se u izvješću FT-a. Birači diljem zemlje zabrinuti su zbog potrošačkih cijena, a očekuje se da će za Amerikance zabrinutost zbog troškova života biti glavni čimbenik na međuizborima u studenom.

Nedavna anketa Reutersa/Ipsosa pokazala je da 30% Amerikanaca odobrava Trumpov način rješavanja rastućih troškova života, dok ih 59% ne odobrava.

Ne odobravaju ga ni svi republikanci među ispitanicima. Svaki peti se izjasnio negativno, dok je devet od deset demokrata protiv Trumpovih politika za olakšavanje nošenja s troškovima.

Trump je prošle godine uveo carine na uvoz čelika i aluminija do 50% i više puta koristio carine kao alat za pregovore s nizom trgovinskih partnera.

Trumpova administracija sada ponovno razmatra popis proizvoda na koje se primjenjuju carine i planira neke izuzeti, kao i zaustaviti širenje popisa, već umjesto toga pokrenuti ciljaniju nacionalnu istragu sigurnosti određene robe, dodaje se u izvješću FT-a.

Bijela kuća i Ministarstvo trgovine još nisu odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar izvan redovnog radnog vremena.

Trump se nedavno u Detroitu hvalio svojim ekonomskim rezultatima, ističući preusmjeravanje pozornosti na američku proizvodnju i svoje napore u rješavanju visokih potrošačkih troškova, dok Bijela kuća nastoji pokazati da se bavi ekonomskim brigama koje muče američka kućanstva.

Američko ministarstvo trgovine prošle je godine povećalo carine na čelik i aluminij za više od 400 proizvoda, uključujući vjetroturbine, mobilne dizalice, kućanske aparate, buldožere i drugu tešku opremu, zajedno s vagonima, motociklima, brodskim motorima, namještajem i stotinama drugih proizvoda.

