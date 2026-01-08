Obavijesti

ODJEKIVAO 'OREŠNIK'?

Pakao na nebu iznad Ukrajine: Rusija pokrenula novi masovni zračni napad na Kijev i Lavov

Piše 24sata,
Pakao na nebu iznad Ukrajine: Rusija pokrenula novi masovni zračni napad na Kijev i Lavov
Sirene zavijale diljem zemlje, PZO obarao dronove i projektile. Zelenski ranije upozorio: 'Spremite se, Rusi spremaju novi veliki napad'

Ukrajina je večeras ponovno proživjela ratni horor. Rusija je pokrenula snažan, koordinirani zračni napad, a detonacije su se gotovo istodobno čule u Kijevu i Lavovu. Zračne uzbune zavijale su diljem zemlje, dok je protuzračna obrana u više regija pokušavala presresti projektile i dronove, javlja Kyiv Independent.

U glavnom gradu prve eksplozije zabilježene su oko 23.45 sati. Nebo iznad Kijeva osvijetlili su bljeskovi presretanja, a gradske vlasti potvrdile su da su sustavi protuzračne obrane bili u punoj pripravnosti. Zračne snage ranije su upozorile na prijetnju balističkim projektilima i velik broj dronova koji su se kretali prema metropoli.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je kako se jedan dron srušio u blizini stambene zgrade u četvrti Darnicki, što je izazvalo dodatnu paniku među stanovnicima koji su se u mraku spuštali u skloništa.

Ni zapad zemlje nije bio pošteđen. Lavov, najveći grad tog dijela Ukrajine, također je bio meta napada. Gradonačelnik Andrij Sadovij potvrdio je da su se čule snažne eksplozije, a građani su govorili o desetak detonacija koje su odjeknule svega nekoliko minuta nakon što su se oglasile sirene.

Prema prvim informacijama, na udaru se našla kritična infrastruktura, a postoji i sumnja da je Rusija prema Lavovu ispalila balistički projektil srednjeg dometa tipa 'Orešnik'.

Sve to dogodilo se samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski javno upozorio građane da Moskva sprema novi veliki napad.

– Postoje informacije da bi večeras mogao uslijediti masovni ruski udar. Molim sve da prate upozorenja i idu u skloništa. Rusi se ne mijenjaju, pokušavaju iskoristiti vremenske uvjete – poručio je Zelenski.

Napadi dolaze usred razgovora o mogućim mirovnim potezima, no na terenu nema znakova smirivanja. Rusija i dalje intenzivno bombardira ukrajinske gradove, a česta meta je energetska infrastruktura kako bi se usred zime stanovništvo ostavilo bez struje, vode i grijanja.

Posljedice su već dramatične. U Dnjepropetrovskoj oblasti više od milijun ljudi od jutra je bez vode i grijanja, dok se ekipe bore da saniraju štetu nastalu u prethodnim napadima.

Ukrajina ponovno ulazi u neizvjesnu noć, uz poruku vlasti koja se ponavlja iz dana u dan – slušajte sirene i spašavajte živu glavu.

