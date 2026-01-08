Zelenski pozvao SAD da otmu Kadirova. Ovaj mu odgovorio

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je zapanjujući i krajnje kontroverzan poziv Sjedinjenim Američkim Državama, predloživši da američke snage otmu čečenskog lidera Ramzana Kadirova. Svoj je prijedlog usporedio s nedavnom, kako tvrdi, američkom operacijom u kojoj je uhićen venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro, sugerirajući da bi sličan potez protiv Kadirova poslao snažnu poruku Vladimiru Putinu i potencijalno ubrzao kraj rata. Očekivano, reakcija iz Moskve i Groznog bila je žestoka, a sam Kadirov osobno se obrušio na Zelenskog, optuživši ga za kukavičluk i sabotiranje mirovnih pregovora.

Povukao paralelu s Venezuelom

Zelenski je svoj neobičan prijedlog iznio u kontekstu poziva zapadnim saveznicima da pojačaju pritisak na Rusiju. Prema njegovom mišljenju, otmica Kadirova, jednog od najvjernijih Putinovih saveznika čije se jedinice bore u Ukrajini, mogla bi natjerati ruskog predsjednika da preispita svoje daljnje poteze. Kao presedan je naveo navodnu američku operaciju u Venezueli, tijekom koje su, prema dostupnim informacijama, američki specijalci 3. siječnja u Caracasu uhitili predsjednika Nicolása Madura i njegovu suprugu te ih prebacili u New York kako bi odgovarali na optužbe za "narkoterorizam".

‍- Evo, evo primjera s Madurom. Da, proveli su operaciju. Svi su vidjeli rezultate, cijeli svijet. Učinili su to brzo. Pa, neka provedu neku vrstu operacije i na ovom, kako se zove, Kadirovu - izjavio je Zelenski dodavši kako bi Sjedinjene Države, ako je to način na koji se postupa s "diktatorima", trebale znati koji je sljedeći korak.

Kadirov mu odgovorio

Nije trebalo dugo čekati na odgovor iz Čečenije.

Ramzan Kadirov oglasio se putem Telegram kanala, gdje je ukrajinskog predsjednika nazvao "lakrdijašem" i kukavicom. Posebno ga je zasmetalo što mu Zelenski nije zaprijetio osobno, već je pozvao drugu državu da obavi posao umjesto njega.

"Lakrdijaš predlaže američkim vlastima da me otmu. Imajte na umu, nije se ni usudio zaprijetiti da će to sam učiniti, kao što bi muškarac napravio. Kukavički je natuknuo da mu ne bi smetalo stajati po strani i promatrati sa sigurne udaljenosti kako netko drugi kažnjava njegovog prijestupnika", napisao je Kadirov.

Čečenski lider ustvrdio je da ovakvi potezi samo razotkrivaju pokušaje Zelenskog da potkopa mirovne napore. Podsjetio je da ga je Ukrajina već stavila na tjeralicu i uvela mu sankcije, a sada moli Amerikance za pomoć.

"Što ovaj vrag sve ne radi? Stavlja me na tjeralicu, uvodi sankcije. Sada traži pomoć od Amerikanaca, govoreći: 'Ako nisu pomogli oružjem, neka barem otmu Ramzana'. Zelenski, barem pokušaj biti muškarac. Neće ti uspjeti, ali pokušaj. Sačuvaj obraz i ne ponižavaj se. Da imaš i kap muškosti u sebi, shvatio bi koliko ponižavajuće zvuče tvoje riječi i molbe", poručio je Kadirov.

Svoju je objavu zaključio izravnim izazovom, upitavši Zelenskog hoće li se sam usuditi riskirati, uz upozorenje da "svaki neprijatelj može ući u Čečeniju, ali iz nje neće moći izaći".

Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) ranije je raspisala tjeralicu za Kadirovom, optužujući ga za vođenje "agresivnih vojnih akcija" i kršenje zakona i običaja ratovanja. Ruski istražni odbor te je optužbe odbacio kao "dovođenje svjesno nevine osobe pred kaznenu odgovornost".

