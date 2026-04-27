Trump ponovno traži otkaz za voditelja Kimmela nakon šale

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da bi televizija ABC i matična tvrtka Walt Disney trebale odmah otpustiti Jimmyja Kimmela, pridruživši se svojoj supruzi Melaniji Trump u prozivanju voditelja kasnonoćnog talk showa zbog izjave koju je dan prije pucnjave na novinarskoj večeri u Washingtonu ovoga vikenda. Kimmel je prošlog četvrtka, u parodičnoj najavi nadolazeće večeri dopisnika Bijele kuće, rekao da Melania Trump "zrači poput trudne udovice". Ranije u ponedjeljak, ona je tu izjavu nazvala simptomom "bolesne politike" u Sjedinjenim Državama. "Dosta je bilo. ⁠Vrijeme je da ABC ⁠zauzme stav. Koliko će puta vodstvo ABC-a omogućiti Kimmelovo grozno ponašanje na štetu ‌naše zajednice", upitala je Melania Trump u objavi na X.

Dodala je da "ljudi poput Kimmela ne bi trebali imati priliku ulaziti u domove ⁠svake večeri kako bi širili mržnju".

"Nasilna i mržnjom ispunjena retorika namijenjena je dijeljenju naše ⁠zemlje. Izjava o mojoj obitelji nije komedija - njegove riječi su korozivne i pogoršavaju bolest politike u Americi", rekla je.

Donald Trump, koji je već prije tražio da se Kimmela makne iz etera, rekao je da je njegova šala "nešto daleko izvan granica prihvatljivog".

"Jimmyja Kimmela trebaju odmah otpustiti Disney i ABC", istaknuo je Trump.

U rujnu prošle godine, čelnik Federalne komisije za komunikacije vršio je pritisak da se Kimmel ukloni iz etera. ABC je tog mjeseca nakratko obustavio njegovu emisiju zbog komentara o atentatu na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka.