POSLJEDNJE UPOZORENJE...

Trump postavio rok Hamasu: Prihvatite dogovor. Ako to ne napravite, slijedi vam pakao!

Trump postavio rok Hamasu: Prihvatite dogovor. Ako to ne napravite, slijedi vam pakao!
Izvor iz Hamasa za BBC je kazao kako će Hamas vjerojatno odbiti Trumpov plan jer "služi interesima Izraela a ignorira interese Palestinaca"...

Imat ćemo mir na Bliskom istoku na ovaj ili onaj način. Nasilje i krvoproliće će se zaustaviti. Hamas mora prihvatiti plan do nedjelje u 18 sati. To im je posljednja šansa. Ako ne dođe do dogovora, slijedi im neviđeni pakao. Moraju pustiti taoce i vratiti tijela onih koji su preminuli! Poručio je u novoj objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social američki predsjednik Donald Trump. Kazao je Hamasu da im je ovo posljednja šansa...

Iz Hamas su ranije danas poručili kako im treba još malo vremena da prouče Trumpov plan. "Hamas još provodi konzultacije o Trumpovu planu (...) i obavijestio je posrednike da su konzultacije u tijeku i da zahtijevaju još malo vremena", rekao je dužnosnik Hamasa koji je želio ostati neimenovan.

Izvor iz Hamasa za BBC je kazao kako će Hamas vjerojatno odbiti Trumpov plan jer "služi interesima Izraela a ignorira interese Palestinaca"...

Plan predviđa prekid vatre, puštanje na slobodu talaca koje Hamas drži u Pojasu Gaze u roku od 72 sata i razoružanje palestinskog pokreta, čiji je napad u Izraelu 7. listopada 2023. izazvao rat na palestinskom teritoriju. Kao odgovor, Izrael je pokrenuo razornu ofenzivu na malom teritoriju, ubivši desetke tisuća ljudi i uzrokujući humanitarnu katastrofu.

Od tada je otprilike dva milijuna opkoljenih stanovnika više puta raseljeno. Više od dva tjedna njihova vojska vodi ofenzivu u gradu Gazi, predstavljenom kao posljednje uporište Hamasa, čiji su stanovnici bili prisiljeni pobjeći na jug. Ujedinjeni narodi, međutim, inzistiraju da ne postoji sigurno utočište za Palestince, opisujući sigurne zone koje je Izrael na jugu odredio kao "mjesta smrti".

Plan predviđa također postupno izraelsko povlačenje iz Pojasa Gaze i uspostavu prijelazne vlasti pod Trumpovim predsjedanjem.

Američki prijedlog, koji podržava nekoliko arapskih i zapadnih zemalja, prepun je sivih zona, posebno u pogledu vremenskog okvira za izraelsko povlačenje i okvira za razoružanje Hamasa.

