SVE HLADNIJI ODNOS

Trump postavio uvjet Putinu za sastanak! 'Neću gubiti vrijeme'

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Donald Trump je u utorak na neodređeno vrijeme odgodio novonajavljeni sastanak s Vladimirom Putinom u Budimpešti, rekavši da ne želi uzaludne razgovore...

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da "neće gubiti vrijeme" na zakazivanje još jednog sastanka sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom bez dogovora na vidiku o okončanju sukoba u Ukrajini.

"Morao bih znati da ćemo postići dogovor", rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, odgovarajući na pitanje što bi ga uvjerilo da održi novi sastanak s Putinom.

"Neću gubiti vrijeme. Uvijek sam imao odličan odnos s Vladimirom Putinom, ali ovo je bilo vrlo razočaravajuće", dodao je, misleći na svoje pokušaje rješavanja sukoba između Moskve i Kijeva.

Donald Trump je u utorak na neodređeno vrijeme odgodio novonajavljeni sastanak s Vladimirom Putinom u Budimpešti, rekavši da ne želi uzaludne razgovore, a Sjedinjene Države su sljedećeg dana uvele nove sankcije ruskom energetskom sektoru.

