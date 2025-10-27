Obavijesti

'IZNIMNOG ZDRAVLJA'

Trump potvrdio da je napravio magnetsku rezonancu, skriva razlog: 'Slika je savršena!'

Piše Hina,
Čitanje članka: 1 min
Foto: KYODO/REUTERS

Trump, koji je jedan od najstarijih predsjednika u povijesti SAD-a, nije želio reći zašto se odlučio na MRI pretragu, rekavši novinarima neka "pitaju liječnike"

Američki predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak rekao da je tijekom nedavnog posjeta Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed napravio magnetsku rezonancu (MRI), ali nije obrazložio zašto je napravio tu pretragu.

Posjet bolnici 10. listopada, koji je Bijela kuća opisala kao rutinski godišnji pregled, izazvao je pitanja o predsjednikovom zdravlju jer se dogodio samo šest mjeseci nakon što je imao opsežan sistematski pregled.

"Napravio sam magnetsku rezonancu. Slika je savršena", rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu, na putu za Tokijo.

Trump, koji je jedan od najstarijih predsjednika u povijesti SAD-a, nije želio reći zašto se odlučio na MRI pretragu, rekavši novinarima neka "pitaju liječnike".

Predsjednik je rekao da su njegovi liječnici novinarima ponudili "vrlo jasan" izvještaj o pregledu, ali Bijela kuća nije otkrila zašto je Trump drugi put posjetio vojnu bolnicu Walter Reed, što je odstupanje od tradicionalne predsjedničke prakse jednog temeljitog liječničkog pregleda godišnje.

"Trump je i dalje iznimnog zdravlja, pokazujući snažne kardiovaskularne, plućne, neurološke i fizičke performanse", rekao je Trumpov liječnik Sean Barbabella u dopisu objavljenom nakon posjeta.

Liječnik je u dopisu napomenuo da je procjena pomogla u pripremi Trumpovih nadolazećih inozemnih putovanja te da je uključivala napredno snimanje, laboratorijske testove i preventivne zdravstvene procjene. Trump se nalazi na petodnevnoj diplomatskoj turneji po Aziji. U Južnoj Koreji bi se u četvrtak trebao sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Ranije ove godine pojavile su se fotografije koje su prikazale predsjednika Trumpa s otečenim gležnjevima i sa šminkom koja je prekrivala dio desne ruke s modricama.

Barbabella je tada rekao da su testovi potvrdili da je problem s nogom posljedica "kronične venske insuficijencije", benignog i uobičajenog stanja, posebno kod osoba starijih od 70 godina.

Bijela kuća je rekla da su modrice na ruci posljedica čestog rukovanja.

