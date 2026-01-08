Trump povlači SAD iz 66 međunarodnih organizacija

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump objavio je u srijedu da će se njegova zemlja povući iz 66 međunarodnih ili UN-ovih tijela, među kojima i iz ključnog ugovora o klimi i UN-ova tijela koje promiče ravnopravnost spolova i osnaživanje žena, jer "djeluju suprotno nacionalnim interesima SAD-a".

Među 35 tijela koja nisu dijelom UN-a i 31 UN-ovo koje je Trump naveo u dopisu visokim dužnosnicima vlade jest i Okvirna konvencija UN-a o klimatskim promjenama (UNFCCC), koja se smatra "temeljnim" klimatskim ugovorom, a ona je i matični sporazum Pariškog klimatskog sporazuma iz 2015. godine.

Sjedinjene Države prošle su godine prvi put u tri desetljeća preskočile godišnji međunarodni summit UN-a o klimi, COP30.

"Sjedinjene Države bile bi prva zemlja koja bi se povukla iz UNFCCC-a", rekao je Manish Bapna, ravnatelj Vijeća za obranu prirodnih resursa.

„Svaka druga nacija je članica, dijelom zato što prepoznaje da čak i osim moralnog imperativa rješavanja klimatskih promjena, mjesto za stolom u tim pregovorima predstavlja priliku za oblikovanje opće ekonomske politike i prilika“, rekao je Bapna.

SAD će također napustiti UN Women, koji radi na ravnopravnosti spolova i osnaživanju žena, te UN-ov Populacijski fond (UNFPA), agenciju međunarodnog tijela usmjerenu na planiranje obitelji, kao i zdravlje majki i djece u više od 150 zemalja. SAD su prošle godine smanjile financiranje UNFPA-e.

„Za subjekte Ujedinjenih naroda, povlačenje znači prestanak sudjelovanja ili financiranja tih subjekata u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom“, stoji u dopisu. Trump je već uvelike smanjio dobrovoljno financiranje većine agencija UN-a.

Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Antonia Guterresa još nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Trumpov oprez prema stranim organizacijama

Trumpov potez rezultat je njegove dugogodišnje rezerviranosti prema multilateralnim institucijama, posebno Ujedinjenim narodima. Više je puta doveo u pitanje učinkovitost, troškove i odgovornost međunarodnih tijela, tvrdeći da često ne služe interesima SAD-a.

Od početka svog drugog mandata prije godinu dana, Trump nastoji smanjiti američko financiranje Ujedinjenih naroda, zaustavio je angažman SAD-a s Vijećem UN-a za ljudska prava, produžio obustavu financiranja palestinske humanitarne agencije UNRWA-e i napustio kulturnu agenciju UN-a UNESCO.

Također je najavio planove za napuštanje Svjetske zdravstvene organizacije i Pariškog sporazuma o klimi.

Ostali subjekti na američkom popisu su Konferencija UN-a o trgovini i razvoju, Međunarodni energetski forum, Registar konvencionalnog naoružanja UN-a i Komisija UN-a za izgradnju mira.

Bijela kuća izjavila je da deseci subjekata koje Washington želi što prije napustiti promiču "radikalne klimatske politike, globalno upravljanje i ideološke programe koji su u sukobu s američkim suverenitetom i ekonomskom snagom".

Navela je da je taj potez dio revizije svih međunarodnih međuvladinih organizacija, konvencija i ugovora.

"Ova povlačenja okončat će financiranje i sudjelovanje američkih poreznih obveznika u subjektima koji promiču globalističke agende ispred američkih prioriteta ili koji se neučinkovito bave važnim pitanjima tako da je novac američkih poreznih obveznika najbolje raspodijeliti na druge načine za podršku relevantnim misijama", navodi se u izjavi Bijele kuće.