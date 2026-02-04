Human Rights Watch: 'Donald Trump pretvara Sjedinjene Države u autoritarnu državu'

U godišnjem izvješću organizacija za ljudska prava Human Rights Watch (HRW) sa sjedištem u New Yorku zaključila je da je povratak republikanskog milijardera Donalda Trumpa u Bijelu kuću pojačao "eksponencijalan silazni put" po pitanju ljudskih prava, koja su već pod pritiskom i u Rusiji i Kini.

"Međunarodni poredak temeljen na pravilima urušava se", upozorila je skupina.

HRW je ocijenio da je Trump pokazao "očito nepoštivanje ljudskih prava i počinio nedvojbena kršenja".

U opisima događaja u Sjedinjenim Državama koji bi bili nezamislivi u prethodnim godišnjim izvješćima, grupa je istaknula raspoređivanje maskiranih i naoružanih agenata ICE-a, koji su proveli "stotine nepotrebno nasilnih i zlostavljačkih racija", posebno u Minneapolisu u Minnesoti.

"Vlada traži žrtvenog jarca na rasnoj ili etničkoj osnovi. (...) Čini redovitu odmazdu protiv navodnih političkih neprijatelja, pokušava proširiti ovlasti izvršne vlasti radi stege i neutraliziranja demokratskih kontrola i ravnoteže vlasti. Svim tim naglašeno je namjerno uklizavanje u autoritarizam u Sjedinjenim Državama", naglašava se u izvješću.

Human Rights Watch također ponavlja svoje zaključke da su Sjedinjene Države krive za prisilne nestanke, što je zločin prema međunarodnom pravu, slanjem 252 venezuelska migranta u zatvor visoke sigurnosti u El Salvadoru.

"Pogrešan smjer"

Prema organizaciji, demokracija je nazadovala na razinu iz 1985.

"Rusija i Kina danas su manje slobodne nego što su bile prije 20 godina. Isto vrijedi i za Sjedinjene Države", navodi se u izvješću.

Godišnje izvješće dokumentira i daljnja ograničenja koja su islamistički talibani nametnuli ženama u Afganistanu. To uključuje zabrane korištenja udžbenika koje su napisale žene na sveučilištima i uhićenja zbog kršenja strogih pravila odijevanja. HRW sada situaciju naziva "rodnim apartheidom".

U Iranu, nadzorno tijelo smatra trenutnu situaciju posebno dramatičnom. Uz brutalno gušenje najnovijeg vala prosvjeda, organizacija je izvijestila o masovnim uhićenjima i vrlo velikom broju pogubljenja. Smrtna kazna izrečena je i za prekršaje povezane s drogom i nakon politički motiviranih nepravednih suđenja, navodi se u izvješću. Posebno su pogođeni pripadnici etničkih manjina poput Kurda i Arapa.

Kad je riječ o Izraelu, skupina ponovno osuđuje „zločine protiv čovječnosti, genocid i etničko čišćenje“ protiv Palestinaca u Gazi.

Prema skupini, izraelske vlasti su "intenzivirale svoje zločine" u 2025. godini, posebno "ubijanjem, sakaćenjem, izgladnjivanjem i prisilnim raseljavanjem Palestinaca te uništavanjem njihovih domova, škola i infrastrukture u razmjerima neviđenim u nedavnoj povijesti Izraela i Palestine".

Izrael je uz podršku Washingtona s gnjevom odbacio optužbu za genocid koju je prvi put iznio Human Rights Watch u prosincu 2024.

Izvješće ne spominje Hrvatsku, ni Sloveniju, ni Austriju, a od zemalja u regiji ističu se Srbija s 84 slučaja fizičkog napada i 113 prijetnji novinarima, kao i Bosna i Hercegovina za koju se navodi presporo procesuiranje ratnih zločina. Za obje zemlje ističu i preslabu dostupnost sadržajima za osobe s invaliditetom.

Za mađarsku vladu navodi se da je 2025. pojačala napad na vladavinu prava, što je izazvalo sve veće domaće i međunarodne kritike. Ustavni amandmani zabranili su javne LGBT događaje, uključujući Budapest Pride, no lokalne vlasti i rekordne gužve prkosile su ograničenjima. U svibnju je parlament podnio prijedlog zakona o „transparentnosti javnog života“, kojim se vladi omogućuje da ukine financiranje i raspusti bilo koju organizaciju koju označi kao „prijetnju mađarskom suverenitetu“.

Italiju se optužuje za represivni model kontrole migracija.

Izvješće od 529 stranica oštro je u suprotnosti s izvješćem o ljudskim pravima koje je nedavno objavio američki State Department, a koje je ublažilo dijelove posvećene zemljama prijateljskim prema Donaldu Trumpu, poput El Salvadora.

"S prvom godinom Trumpova drugog mandata, povijest ubrzava u pogrešnom smjeru: svi dobici i teško stečeni napredak posljednjih desetljeća sada su ugroženi", upozorio je Philippe Bolopion, ravnatelj Human Rights Watcha, u intervjuu za AFP.

Human Rights Watch napominje da se nasilje bandi „značajno smanjilo“ u zemlji, ali da su vlasti počinile „raširene povrede u 2025., uključujući masovna proizvoljna pritvaranja, prisilne nestanke, mučenje i zlostavljanje pritvorenika te kršenja prava na pošteno suđenje“.

Ako se pita Human Rights Watch, odgovor mora doći od „novog saveza, strateškog saveza“ „srednjih sila“, ujedinjenih oko „zajedničke jezgre demokratskih vrijednosti“ i poštivanja međunarodnog prava, poput Kanade, zemalja Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, Japana, Južne Afrike, Brazila, Južne Koreje i Australije.

"Kako bi se suprotstavile ovom trendu, vlade koje još uvijek cijene ljudska prava, uz društvene pokrete, civilno društvo i međunarodne institucije, moraju formirati strateški savez kako bi se suprotstavile", kaže Bolopion za dpa.

U izvješću se također navodi nazadovanje u pravima homoseksualnih i transrodnih osoba tijekom protekle godine, uključujući Mađarsku i SAD.