Trump prijeti sankcijama zbog palestinske kandidature u UN-u

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa u četvrtak je zaprijetila ukidanjem viza palestinskom izaslanstvu pri UN-u ako veleposlanik Riyad Mansour ne odustane od kandidature za potpredsjednika Opće skupštine, doznaje Reuters iz interne upute State Departmenta. "Bilo bi žalosno da moramo ponovno razmatrati dostupne opcije", navodi se u internim uputama, aludirajući na ukidanje ranije odobrenog izuzeća od američkih viznih sankcija. U uputi poslanoj američkom veleposlanstvu u Jeruzalemu navodi se da Mansourova kandidatura "potiče napetosti" i ugrožava Trumpov mirovni plan za Gazu te da će Washington poduzeti mjere ako se kandidatura nastavi.

"Ako palestinsko izaslanstvo ne povuče kandidaturu, smatrat ćemo Palestinsku upravu odgovornom", stoji u dokumentu. Američki diplomati dobili su instrukciju da tu poruku prenesu palestinskim dužnosnicima.

Mansour je u veljači, pod pritiskom SAD-a, odustao od kandidature za predsjednika Opće skupštine, ali je ostao u utrci za potpredsjednika. Iako je riječ o manje istaknutoj funkciji, izabrani potpredsjednik mogao bi predsjedavati sjednicama Opće skupštine, uključujući one o Bliskom istoku, što je Washingtonu posebno problematično.

Palestinci pri UN-u imaju status promatrača, a ne punopravnog člana, te nemaju pravo glasa u Općoj skupštini od 193 članice. Izbori za predsjednika i 16 potpredsjednika Opće skupštine održat će se 2. lipnja.