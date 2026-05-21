Obavijesti

News

Komentari 2
UKIDA IM VIZE

Trump prijeti sankcijama zbog palestinske kandidature u UN-u

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump prijeti sankcijama zbog palestinske kandidature u UN-u
Foto: Evan Vucci

Washington traži da palestinski veleposlanik Riyad Mansour odustane od kandidature za potpredsjednika Opće skupštine UN-a, upozoravajući da bi nastavak kandidature mogao dovesti do ukidanja viznih izuzeća.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa u četvrtak je zaprijetila ukidanjem viza palestinskom izaslanstvu pri UN-u ako veleposlanik Riyad Mansour ne odustane od kandidature za potpredsjednika Opće skupštine, doznaje Reuters iz interne upute State Departmenta. "Bilo bi žalosno da moramo ponovno razmatrati dostupne opcije", navodi se u internim uputama,  aludirajući na ukidanje ranije odobrenog izuzeća od američkih viznih sankcija. U uputi poslanoj američkom veleposlanstvu u Jeruzalemu navodi se da Mansourova kandidatura "potiče napetosti" i ugrožava Trumpov mirovni plan za Gazu te da će Washington poduzeti mjere ako se kandidatura nastavi.

KINA NARUŠAVA MIR Trump će prekršiti protokol koji traje skoro 50 godina? Tajvan mu poručio: 'Mi smo spremni'
Trump će prekršiti protokol koji traje skoro 50 godina? Tajvan mu poručio: 'Mi smo spremni'

"Ako palestinsko izaslanstvo ne povuče kandidaturu, smatrat ćemo Palestinsku upravu odgovornom", stoji u dokumentu. Američki diplomati dobili su instrukciju da tu poruku prenesu palestinskim dužnosnicima.

Mansour je u veljači, pod pritiskom SAD-a, odustao od kandidature za predsjednika Opće skupštine, ali je ostao u utrci za potpredsjednika. Iako je riječ o manje istaknutoj funkciji, izabrani potpredsjednik mogao bi predsjedavati sjednicama Opće skupštine, uključujući one o Bliskom istoku, što je Washingtonu posebno problematično.

PRIJETI NAPADIMA Trump o Iranu: 'Ili ćemo postići dogovor ili slijede neugodnosti'
Trump o Iranu: 'Ili ćemo postići dogovor ili slijede neugodnosti'

Palestinci pri UN-u imaju status promatrača, a ne punopravnog člana, te nemaju pravo glasa u Općoj skupštini od 193 članice. Izbori za predsjednika i 16 potpredsjednika Opće skupštine održat će se 2. lipnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast

Grad Drniš zavijen je u crno nakon stravičnog zločina u kojem je prerano završen život mladog maturanta Luke...
Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'
IZMJENE ZAKONA

Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'

Niz zemalja pokušao je riješiti problem recidivista i opasnih nasilnika koji prijete i nakon izlaska iz zatvora. Dio njih to je riješio izmjenama zakona. Kod nas tek pričaju o većim kaznama
Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona
HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO

Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona

Nadaju se kako će im se građani pridružiti u što većem broju. U Lukinu čast održat će se 19 minuta šutnje, pustit će i 19 bijelih balona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026