NIJE OČEKIVAO

Trump priznao loše rezultate za republikance nakon pobjede Mamdanija: Puno smo naučili!

Piše Hina,
Trump priznao loše rezultate za republikance nakon pobjede Mamdanija: Puno smo naučili!
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Šok za Trumpa - demokrati odnijeli pobjede u Virginiji i New Jerseyu, a New York dobio prvog muslimanskog gradonačelnika. Trump priznao da rezultati nisu dobri za republikance

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je priznao da su rezultati više izbora na kojima su demokrati pobijedili bili loši za njegovu Republikansku stranku.

"Sinoć se, znate, nije očekivala pobjeda, bila su to vrlo demokratska područja, ali ne mislim da je bilo dobro za republikance", rekao je tijekom sastanka u Bijeloj kući sa senatorima iz stranke.

"Nisam siguran da je bilo dobro za ikoga", rekao je Trump. "Ali imali smo zanimljivu večer i puno smo naučili, i o tome ćemo razgovarati."

POLITIČKA SENZACIJA U SAD-U Zoki s Manhattana: Trump ga se boji, a njujorška elita strahuje od njegovih planova za poreze
Zoki s Manhattana: Trump ga se boji, a njujorška elita strahuje od njegovih planova za poreze

Trump je iznio te komentare nekoliko sati nakon što su demokratski kandidati u izbornim utrkama u utorak za guvernere Virginije i New Jerseya odnijeli uvjerljive pobjede nad republikanskim protukandidatima. No fokus je bio na New Yorku gdje je Zohran Mamdani pobijedio u utrci za gradonačelnika.

Mamdani, koji se identificira kao demokratski socijalist, bit će prvi muslimanski gradonačelnik grada i najmlađa osoba na toj poziciji od 19. stoljeća.

TRIJUMF DEMOKRATA Mamdani pobijedio na izborima za New York pa poručio Trumpu: 'Znam da gledaš, pojačaj zvuk'
Mamdani pobijedio na izborima za New York pa poručio Trumpu: 'Znam da gledaš, pojačaj zvuk'

Pobjede daju stranci lijevog centra prijeko potreban zamah uoči međuizbora za američki Kongres sljedeće godine, gdje se nadaju da će od republikanaca preuzeti barem jedan dom.

Trump se pokušao uključiti u utrku, upozoravajući da će, ako "komunistički kandidat" pobijedi, ograničiti savezno financiranje najmnogoljudnijeg grada u zemlji.

Trump, koji je opetovano kritizirao Mamdanija, nije na sastanku u Bijeloj kući spomenuo njegovu pobjedu.

