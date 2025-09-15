Trump: Prošle godine je 300 milijuna ljudi umrlo od droge

Pet američkih zrakoplova F-35 viđeno je kako slijeću u Portoriku u subotu nakon što je predsjednik Donald Trump prošli tjedan naredio da se deset tih nevidljivih lovaca pridruži gomilanju vojske na Karibima kako bi se suprotstavili narko-kartelima usred rastućih napetosti s Venezuelom.

Prije odlaska na službeno putovanje u UK, Trump je odgovarao na pitanja novinara o povećanju vojnih aktivnosti u Karibima i potencijalnom udaru na smrtnog neprijatelja Nicolasa Madura kojeg je optužio za trovanje američke nacije narkoticima.

SAD je uništio venezuelanski brod za kojeg su bez prevelikih dokaza tvrdili da je pun droge iako su brojna sigurnosna izvješća pokazala da glavnina narkotika u SAD stiže preko Tihog oceana na zapadnu obalu SAD-a. U napadu je ubijeno 11 ljudi. Trumpova administracija se suočava s optužbama da je napad bio ilegalan.

- Ono što je ilegalno su droge koje su bile na brodu, droge koje se šalju u našu zemlju i činjenica da je 300 milijuna ljudi prošle godine umrlo od droga, to je ono što je ilegalno - rekao je Trump. Nije jasno je li Trump mislio da je 300 milijuna ljudi u SAD-u umrlo od predoziranja ili u čitavom svijetu.

Ranije je podignuo obrve izjavom da se Putin borio u Drugom svjetskom ratu i da su Rusi tada izgubili 50 milijuna ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da godišnje od predoziranja umre oko 600.000 ljudi.