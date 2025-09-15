Obavijesti

News

Komentari 0
ČUDNA BROJKA

Trump: Prošle godine je 300 milijuna ljudi umrlo od droge

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Trump: Prošle godine je 300 milijuna ljudi umrlo od droge
Foto: Ken Cedeno

Nije jasno je li Trump mislio da je 300 milijuna ljudi u SAD-u umrlo od predoziranja ili u čitavom svijetu. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da godišnje od predoziranja umre oko 600.000 ljudi

Pet američkih zrakoplova F-35 viđeno je kako slijeću u Portoriku u subotu nakon što je predsjednik Donald Trump prošli tjedan naredio da se deset tih nevidljivih lovaca pridruži gomilanju vojske na Karibima kako bi se suprotstavili narko-kartelima usred rastućih napetosti s Venezuelom.

Prije odlaska na službeno putovanje u UK, Trump je odgovarao na pitanja novinara o povećanju vojnih aktivnosti u Karibima i potencijalnom udaru na smrtnog neprijatelja Nicolasa Madura kojeg je optužio za trovanje američke nacije narkoticima.

SAD je uništio venezuelanski brod za kojeg su bez prevelikih dokaza tvrdili da je pun droge iako su brojna sigurnosna izvješća pokazala da glavnina narkotika u SAD stiže preko Tihog oceana na zapadnu obalu SAD-a. U napadu je ubijeno 11 ljudi. Trumpova administracija se suočava s optužbama da je napad bio ilegalan.

 - Ono što je ilegalno su droge koje su bile na brodu, droge koje se šalju u našu zemlju i činjenica da je 300 milijuna ljudi prošle godine umrlo od droga, to je ono što je ilegalno - rekao je Trump. Nije jasno je li Trump mislio da je 300 milijuna ljudi u SAD-u umrlo od predoziranja ili u čitavom svijetu.

NAPETO U WASHINGTONU 'Policija neće surađivati s imigracijskom službom', Trump: Proglasit ću nacionalno stanje
'Policija neće surađivati s imigracijskom službom', Trump: Proglasit ću nacionalno stanje

Ranije je podignuo obrve izjavom da se Putin borio u Drugom svjetskom ratu i da su Rusi tada izgubili 50 milijuna ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da godišnje od predoziranja umre oko 600.000 ljudi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'

Amar je prijavljen nestalim 11. studenoga 2024., a njegovo tijelo pronađeno je tri dana kasnije na ušću Korane u Kupu. Ubojica je već tada bio uhićen zbog sitnih krađa...
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...
Procurile poruke koje je slao osumnjičeni za ubojstvo: Ja sam Charlie Kirk, lažirao sam smrt...
NAKON ATENTATA

Procurile poruke koje je slao osumnjičeni za ubojstvo: Ja sam Charlie Kirk, lažirao sam smrt...

Ljudi koji su ga godinama poznavali kažu da je Tyler Robinson bio vrlo inteligentan, pratio je vijesti i većinu vremena provodio online ili igrajući igre...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025