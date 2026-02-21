Trump putuje u Kinu sastati se s Xi Jinpingom: 'To će biti ludo'

Dužnosnik Bijele kuće potvrdio je putovanje u petak i neposredno prije nego što je najviši američki sud nanio Trumpu težak poraz ukidanjem mnogih tarifa koje je koristio u globalnom trgovinskom ratu, uključujući i neke protiv suparničke Kine.

Očekivalo se da će se Trumpovi razgovori s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom tijekom duljeg posjeta Pekingu vrtjeti oko produljenja trgovinskog primirja koje je obje zemlje spriječilo od daljnjeg povećanja tarifa.

No, poništenje presude stvorilo je nova pitanja za napete odnose SAD-a i Kine koji su se nedavno stabilizirali, nakon što je Trump smanjio tarife na kinesku robu, u zamjenu za mjere Pekinga, uključujući suzbijanje ilegalne trgovine fentanilom i pauziranje izvoznih ograničenja na ključne minerale.

Carine od 20 posto na kineski izvoz usmjeren u SAD nametnute su prema Zakonu o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima (IEEPA), za koji je sud presudio da ga je Trump prekoračio. Te su tarife bile vezane uz nacionalne izvanredne situacije povezane s distribucijom fentanila i trgovinskim neravnotežama.

Ostale carine na kinesku robu, uključujući one uvedene prema zakonskim trgovinskim ovlastima poznatim kao Odjeljak 301 i Odjeljak 232, ostaju na snazi. Nije bilo odmah jasno koliko će carina Trump vratiti, ali je na konferenciji za novinare rekao da će uvesti novu globalnu carinu od 10 posto na 150 dana.

Trumpov posljednji posjet Kini bio je 2017., a za predstojeći je stranim čelnicima u posjeti Washingtonu u četvrtak rekao: "To će biti ludo. Moramo prirediti najveći prikaz koji ste ikada imali u povijesti Kine".

Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu odbilo je komentirati datume putovanja, o kojima je prvi izvijestio Reuters. Peking nije potvrdio putovanje.